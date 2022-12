Grosseto, muore travolto da un treno tra Scarlino e Gavorrano: ritardi sulla linea fino a 140 minuti

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia sui binari a ridosso del Natale. Una persona è morta poco dopo le 7 di giovedì 22 dicembre, travolta da un treno regionale tra Gavoranno e Scarlino, in provincia di Grosseto. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Il mezzo, partito proprio da Grosseto, era diretto a Pisa. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. I problemi di circolazione sono stati risolti dopo alcune ore, ma i ritardi accumulati arrivano anche a 140 minuti.

La dinamica

Al momento, secondo quanto riferito dall’Ansa e dalle testate locali, le informazioni sono pochissime.

È certo che una persona è stata investita da un treno regionale partito da Grosseto e diretto a Pisa poco dopo le 7 di giovedì 22 dicembre, all’altezza tra Scarlino e Gavorrano.

Fonte foto: Virgilio Notizie La linea ferroviaria dove si è verificato l’incidente, tra Scarlino e Gavorrano (provincia di Grosseto)

Non sono noti i motivi del gesto e per adesso non si esclude alcuna pista.

Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria impegnata nei rilievi, anche il 118: l’obiettivo è, in primis, identificare la vittima.

Disagi alla circolazione

Dopo l’incidente, la circolazione ferroviaria è stata dapprima interrotta in entrambe le direzioni: si sono registrati ritardi per Alta Velocità, InterCity e Regionali.

Il treno Genova-Roma, per esempio, è stato instradato sul percorso alternativo da Pisa a Roma via Firenze, ‘saltando’ quindi le fermate a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

Pertanto, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra Campiglia (provincia di Livorno) e Grosseto.

Ritardi fino a 140 minuti

Solo dalle 9:30 è stato riaperto un binario.

Alle ore 10:20, sulla linea Grosseto-Pisa, la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto.

Persistono però gli effetti sulla mobilità, con rallentamenti fino a 140 minuti per 2 treni Alta Velocità e 2 Intercity, 5 treni Regionali limitati nel percorso e 5 cancellati.