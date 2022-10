Grosseto, madre e figlio trovati morti in casa. A lanciare l'allarme è stato il cane

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una donna e suo figlio, rispettivamente di 97 e 68 anni, sono stati trovati morti in casa nella tarda mattinata di lunedì 3 ottobre a Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto, in Toscana.

L’allarme e la scoperta dei due corpi

A scoprire i due cadaveri, come riferito da ‘La Nazione’, sono stati i Carabinieri della locale stazione, intervenuti nell’abitazione in seguito alla segnalazione di alcuni residenti del posto, infastiditi dall’abbaiare incessante del cane delle due vittime.

L’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118

I Carabinieri hanno avviato i rilievi del caso. Allo stato attuale non è esclusa alcuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 dell’Asl Toscana Sud Est, allertati dai Carabinieri nella purtroppo vana speranza che fosse ancora possibile salvare la vita a madre e figlio. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà Il doppio decesso è avvenuto a Bagno di Gavorrano, una frazione di Gavorrano, in provincia di Grosseto.

Le cause dei decessi

Le cause dei due decessi, al momento, non sono ancora chiare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la morte dell’anziana donna e del figlio sarebbe avvenuta diversi giorni fa.