Grosseto, donna trovata morta per strada col cranio in frantumi: è giallo sul possibile omicidio

Il cadavere di una donna col cranio fracassato è stato trovato per strada a Grosseto. A scoprire il corpo della vittima di 40 anni, è stato un corriere durante una consegna. La sua morte potrebbe essere stata causata dalla caduta dal terrazzino condominiale ma la polizia non esclude al momento nessuna ipotesi, nemmeno l’omicidio.

Il ritrovamento

Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva appena lasciato i figli a scuola e stamattina non era al supermercato dove lavorava. La quarantenne, madre di due bambini piccoli, si era separata da poco dal marito. Stando a quanto raccontato da chi l’ha incrociata e salutata sarebbe apparsa tranquilla e non avrebbe manifestato comportamenti strani.

Il cadavere con il cranio fracassato è stato trovato da un fattorino che stava recapitando delle spedizioni nella zona di via Leopardi. Il corpo era sulla strada sotto un palazzo nei pressi della ferrovia, una via poco trafficata dai passanti.

Le indagini

Dopo l’allarme dato dallo stesso corriere in pochi minuti sono arrivati i soccorritori della Misericordia che hanno provato a rianimare la vittima ma senza risultati.

Rispetto al luogo del ritrovamento la quarantenne abitava dall’altra parte dell’edificio. Dalle prime ipotesi formulate dalla polizia la donna potrebbe essere precipitata da un terrazzino condominiale di uso comune.

L’autopsia

Secondo i rilievi della polizia, però, il corpo era a quattro metri di distanza dal muro del palazzo, elemento che porterebbe dei dubbi sulle circostanze della morte della 40enne e che non farebbero escludere altre piste come quella dell’omicidio.

In seguito agli accertamenti della polizia la salma è stata portata all’obitorio e sul cadavere sarà disposta l’autopsia per capire se la donna ha solo i traumi, mortali, quelli visibili alla testa e di per sé già compatibili con una caduta, o anche lesioni di altro tipo, che potrebbero far emergere l’uso di uno strumento per colpirla nell’ipotesi di un’aggressione, opzione che gli investigatori stanno prendendo in considerazione.