Grigna, tragedia sulle montagne Lecchesi: amici escursionisti scivolano e precipitano nel canale, due morti

Ennesima tragedia tra le montagne Lecchesi. Sabato 25 febbraio 2023 due escursionisti hanno perso la vita dopo essere precipitati dalla cima della Grigna Settentrionale mentre stavano affrontando uno dei passaggi più tecnici della variante Zucchi. I due, secondo quanto riferito dai media locali, erano amici da sempre e sarebbe stata la caduta di uno a portare anche l’altro a precipitare nel vuoto.

Scivolano e precipitano nel canale

Le vittime di questo ennesimo incidente mortale in montagna sono il 38enne Riccardo Farina e il 35enne Christian Cornago, amici da una vita con la stessa passione per le escursioni. I due, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, stavano affrontando uno dei passaggi più tecnici della variante Zucchi, a sinistra del canale Ovest che porta in cima alla Grigna Settentrionale, quando per motivi ancora da accertare sarebbero precipitati.

Non è chiaro cosa sia successo, ma è possibile che uno dei due sia scivolato trascinando anche l’altro verso la morte. A lanciare l’allarme sono stati altri due alpinisti che si trovavano con loro e che, da un momento all’altro, non li hanno visti più. Uno dei due, un volontario del Soccorso alpino, ha provato a calarsi per una cinquantina di metri nel punto dove la via si stringe, ma dopo vari tentativi non è riuscito a raggiungere i due amici.

Chi erano le vittime

Amici da una vita, con la stessa passione per la montagna. Riccardo Farina, 38 anni, eran un perito chimico e Christian Cornago, 35 anni, era un camionista. I due, entrambi originari di Almè nella Bergamasca, vivevano l’uno di fronte all’altro, nello stesso pianerottolo di un condominio del paese.

Per i due, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, una volta ricevuta la chiamata di soccorso, sono giunti gli uomini di Areu e dopo alcuni sorvoli in elicottero i corpi senza vita dei due amici sono stati avvistati alla base del canale.

Altra tragedia in montagna

Si tratta, come detto, dell’ennesima tragedia in montagna. Come riferito da Alessandro Spada, capostazione del Soccorso alpino Valsassina-Valvarrone, è il terzo incidente mortale nel giro di pochi giorni nello stesso punto.

Pochi giorni fa, infatti, in zona c’era stato un altro incidente mortale, con modalità simili. Francesco Luiso, milanese di 33 anni, era precipitato per un centinaio di metri.