Grido disperato di Luca Della Godenza sindaco di Castel Bolognese: "Siamo senza cibo e senza luce"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Situazione disperata a Castel Bolognese. Il sindaco del piccolo comune in provincia di Ravenna ha lanciato un appello dopo l’esondazione del fiume Senio, che passa ora in centro al paese. Più di 20 persone sono state evacuate, e quelle rimaste sono senza cibo ed energia elettrca.

La situazione a Castel Bolognese

Durante la notte tra il 16 e il 17 maggio il fiume Senio è esondato in una località ancora non individuata, rompendo i propri argini nei pressi del comune di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna.

L’esondazione ha causato una deviazione del corso d’acqua, che ora scorre nel mezzo della piazza centrale del paese, come denuncia il sindaco Luca Della Godenza.

Fonte foto: Tuttocittà Castel Bolognese, il paese allagato

Il centro abitato è allagato quasi per intero, per la seconda volta in due settimane. Quindici giorni fa infatti Castello era stato inondato da quella che doveva essere una piena secolare, ripetutasi però ancora peggiore la scorsa notte.

Il maltempo in Emilia Romagna

L’Emilia Romagna è ormai flagellata dal maltempo da due giorni. Fortissimi temporali si sono abbattuti sulla parte orientale della regione, ingrossando i fiumi e causando danni e morti principalmente nella provincia di Forlì Cesena.

Secondo le ultime notizie, i morti confermati sarebbero otto, mentre gli sfollati oltre 900. L’acqua in molti punti è arrivata ai primi piani delle abitazioni, sommergendoli.

La situazione è resa ancora peggiore dalla siccità che per due anni ha attanagliato la zona e ha reso il terreno impermeabile all’acqua, che si è quindi riversata velocemente nei fiumi in piena.

L’appello del sindaco

Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica RTL 102.5, sottolineando la drammaticità della situazione: “Siamo senza luce, molte case senza viveri e in grande difficoltà con bambini o anziani ma questo non è il momento di lasciarsi abbattere e bisogna tener duro”.

Il primo cittadino ha poi confermato quanto l’evento sia straordinario: “abbiamo avuto una piena devastante e ci avevano detto che era centennale, cioè che capita una volta ogni cento anni, ma in questi giorni è successa una roba mai accaduta, che mai nessuno aveva pensato”.

I cittadini del piccolo paese rimangono in attesa che le autorità ripristinino l’elettricità per affrontare meglio l’emergenza.