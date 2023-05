Grida Allah Akbar e aggredisce i gendarmi armato di coltello e spranga: uomo ferito a Mornas in Francia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Sgomento nella piccola comunità di Mornas, nel sud della Francia, per due episodi avvenuti a un giorno di distanza l’uno dall’altro: prima il tentativo di far schiantare un autobus carico di passeggeri, poi un uomo che ha cercato di aggredire due gendarmi armato di coltello e spranga.

Uomo attacca due gendarmi a Mornas

Mornas è un piccolo comune di circa 2.400 abitanti nei pressi di Orangem nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Nel pomeriggio di domenica 7 maggio un uomo armato di un coltello e di una spranga di ferro ha caricato due gendarmi al grido di “Allah Akbar”.

I due agenti hanno dovuto sparare per neutralizzare l’uomo che è adesso ricoverato in gravi condizioni. L’a sua identità non è stata resa nota, né il movente alla base del gesto.

Non si sa, quindi, se si sia trattato di un attentato riconducibile al fondamentalismo islamico o se l’uomo sia mentalmente instabile.

Secondo quanto riferito dalla gendarmeria, durante un controllo l’uomo “nonostante le ingiunzioni” più volte ripetutegli “è avanzato rapidamente” verso i militari con un modo di fare “molto aggressivo”. Questo ha costretto i gendarmi “ad aprire il fuoco più volte”.

Fonte foto: 123RF Una veduta di Mornas, piccolo comune del sud della Francia nella zona Provenza-Alpi-Costa azzurra.

Autobus fuori strada a Mornas

L’aggressione è avvenuta all’indomani di un incidente d’autobus sull’autostrada A7, nei pressi della stessa Mornas. L’incidente è stato causato da un passeggero che ad un tratto si sarebbe alzato dal suo posto perché “voleva prendere il volante”. Il mezzo è andato fuori strada causando 14 feriti lievi.

La gendarmeria indaga per capire se i due fatti possano essere collegati fra di loro, ma allo stato dei fatti non ci sono evidenze.

Si indaga sull’operato dei gendarmi

Al momento la procura di Carpentras ha aperto tre inchieste: una riguarda l’incidente d’autobus, una riguarda l’aggressore che ha provato ad attaccare i due gendarmi e una riguarda l’operato dei gendarmi stessi, che sarà passato al vaglio per valutare se abbiano correttamente applicato le regole di ingaggio.

Le indagini sono affidate alla brigata di ricerca di Orange e alla sezione di ricerca di Nimes.