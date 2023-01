Gravina di Catania, moto travolta da un camion: morto un commercialista 60enne, la dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico scontro tra una moto e un camion sulla via Etnea a Gravina di Catania, con un uomo di 60 anni che è morto sul colpo. L’uomo, un commercialista di Mascalucia, era in sella alla sua due ruote e non è riuscito a evitare l’impatto col mezzo pesante.

Incidente mortale nel Catanese, deceduto un 60enne

A perdere la vita è stato Alfio Coco, 60enne commercialista conosciuto e apprezzato nel Catanese. L’uomo, in sella al proprio scooter, non è riuscito a evitare lo scontro col mezzo pesante ed è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto in una zona trafficata del paese, su una strada in direzione di Mascalucia dove Coco stava rincasando.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dalle testate locali, Coco era da poco uscito dal suo studio e si era messo in sella del suo scooter per tornare verso casa. Dopo essere salito a bordo della moto e aver fatto tappa in un discount per una veloce spesa, il commercialista si sarebbe immesso sulla strada per far ritorno verso l’abitazione per poi tornare nuovamente in ufficio.

Le cause dell’incidente ancora non sono chiare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti, sembrerebbe che l’uomo stesse percorrendo la via San Paolo, risalendola in direzione Mascalucia. Nel senso opposto, però, improvvisamente e inaspettatamente si sarebbe trovato di fronte il mezzo pesante.

Il personale del 118ha immediatamente constatato il decesso dell’uomo, che non è stato neanche trasportato in ospedale

Ennesimo incidente mortale nel Catanese

Quello di Gravina è l’ennesimo incidente che avviene sulle strade catanesi negli ultimi giorni. Proprio a Gravina, solo 19 giorni fa, aveva perso la vita un 49enne.