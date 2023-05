Grave scontro tra auto e moto a Marinella di Sarzana, morto un ragazzo di 23 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente stradale mortale a Sarzana, in provincia di La Spezia. Un giovane di 23 anni è morto in seguito al violento scontro tra la moto sui cui viaggiava e un’auto. Troppo gravi le lesioni subire, il motociclista è deceduto durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale. Illese le persone a bordo della vettura.

Scontro tra auto e moto a Sarzana

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, attorno alle 16 a Marinella di Sarzana, frazione di Sarzana vicina a Marina di Carrara.

Come riporta il Secolo XIX, la vittima è un 23enne di Carrara: stava viaggiando in sella alla sua moto sulla litoranea, la strada provinciale 32, in direzione Toscana quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Marinella, frazione di Sarzana in provincia di La Spezia

I soccorsi

Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo al giovane motociclista, sbalzato a terra. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia locale.

Il 23enne è stato soccorso e caricato sull’ambulanza diretta al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Durante la corsa verso l’ospedale il giovane è andato in arresto cardiaco ed è deceduto, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Praticamente illese invece le tre persone che erano a bordo dell’auto.

La ricostruzione dell’incidente

Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono affidati alla polizia locale di Sarzana.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava viaggiando sulla litoranea in direzione di Marina di Carrara quando si sarebbe scontrato con una vettura che si stava immettendo sulla strada da una via interna che porta agli stabilimenti balneari.