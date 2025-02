Grave lutto per Corrado Formigli conduttore di Piazzapulita, è morto il papà Giorgio: il ricordo sui social

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli ha annunciato sui social la notizia della morte del padre Giorgio, 94 anni. Diversi i messaggi di condoglianze da parte di amici e colleghi nei confronti del giornalista, che ha accompagnato una breve frase a una foto in bianco e nero del padre da giovane.

Morto il padre di Corrado Formigli, Giorgio

Nella mattinata del 18 febbraio Corrado Formigli, giornalista e conduttore del programma di La7 Piazzapulita, ha annunciato un grave lutto per lui e per tutta la sua famiglia, la morte del padre Giorgio.

La notizia è stata data attraverso la pubblicazione di una foto sul profilo Instagram di Formigli. Nell’immagine in bianco e nero è rappresentato il padre Giorgio da giovane, vestito in maniera molto elegante.

“Ciao grande uomo. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare” scrive Formigli in ricordo del padre scomparso, aggiungendo l’anno di nascita, il 1931, e quello di morte, il 2025.

Chi era Giorgio Formigli

Giorgio Formigli era nato in Toscana nel 1931 e qui aveva passato la prima parte della sua vita, diventando direttore dei lavori all’interno di un’impresa di costruzioni locale.

Negli anni ’60 si era trasferito a Napoli proprio per alcune esigenze lavorative ed è qui che era nato il figlio Corrado. Con lui trascorrerà i successivi 18 anni nel capoluogo campano.

Raggiunta la maggiore età infatti, Corrado Formigli torna in Toscana, a Firenze, dove comincia la sua carriera giornalistica collaborando con il quotidiano Paese Sera.

I commenti al post che annuncia il lutto

Sotto al post di Instagram di Formigli si sono accumulati moltissimi commenti di fan, amici e parenti, che hanno espresso il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito il conduttore di Piazzapulita.

Diversi i messaggi dei nipoti di Giorgio Formigli: “Ciao nonno, sarai per sempre una parte di noi”, “Ciao nonno, ti amiamo” si può leggere sotto alla foto in bianco e nero.

Molti anche i colleghi di Corrado Formigli che esprimono vicinanza al giornalista di La7: “Un abbraccio grande” scrive Serena Bortone.