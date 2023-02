Grave incidente sulla A4 tra Sommacampagna e Peschiera: un morto, fatale lo scontro tra l'auto e un pulmino

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo è morto e altre quattro sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio sull’autostrada A4 Venezia-Milano tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Secondo quanto emerso lungo la carreggiata in direzione Milano un’auto ed un pulmino che trasportava lavoratori stranieri si sono scontrati violentemente e uno dei passeggeri è morto per i gravi traumi riportati.

A perdere la vita, secondo quanto ricostruito, è stato un operaio pakistano di 50 anni che si trovava all’interno di un pulmino. L’uomo, che viaggiava insieme ad altri colleghi di lavoro, è morto sul colpo per le gravi ferite riportate a seguito dell’incidente.

Lo scontro fatale tra il pulmino e una Bmw, guidata da un cittadino italiano, è avvenuto all’altezza di Sommacampagna e Peschiera del Garda, nel Veronese, per cause ancora da accertare.

Quattro feriti, la situazione

Nel grave impatto, costato la vita al 50enne, sono rimasti feriti in quattro. Il conducente dell’auto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Altre tre persone, colleghi della vittima, sono rimaste ferite in modo non grave e sono ricoverate all’ospedale di Peschiera del Garda.

Traffico in tilt e lunghe code

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico e code si sono formate anche nella carreggiata opposta per i rallentamenti provocati dai curiosi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla Polizia stradale, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

La carreggiata in direzione Milano è stata riaperta solo in serata, dopo l’intervento di messa in sicurezza dei Vigili del fuoco. La chiusura con uscita consigliata a Verona sud ha causato code fino a 8 chilometri.