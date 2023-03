Grave incidente sull'A14 a Riccione, tre le auto coinvolte: traffico bloccato e lunghe code

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 16 marzo lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, nei pressi di Riccione. Tre i veicoli coinvolti in uno scontro a catena, ci sarebbero alcune persone rimaste ferite. Traffico autostradale bloccato, l’incidente ha creato lunghe code.

Incidente in A14 a Riccione

L’incidente è avvenuto nel tratto dell’autostrada A14 tra i caselli di Rimini Sud e Cattolica, lungo la corsia in direzione sud. Come riporta Rimini Today, lo scontro si è verificato all’altezza della galleria di Scacciano, nel territorio di Riccione.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture, ancora tutte da chiarire le cause e la dinamica dello scontro.

L’incidente sull’A14 è avvenuto nel territorio di Riccione

I feriti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ci sarebbero diverse persone rimaste ferite.

Lunghe code in A14

Autostrada paralizzata a causa dell’incidente avvenuto a Riccione: la polizia stradale ha bloccato il traffico sull’A14 per consentire le operazioni di soccorso

Si registrano auto ferme in coda per 3-4 chilometri in direzione Pesaro; auto incolonnate e coda di circa un chilometro anche in direzione Bologna per gli inevitabili curiosi.

Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso Ancona di uscire al casello di Rimini Sud e rientrare a Cattolica.