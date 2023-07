Incidente stradale con frontale tra auto e minivan a Sant’Arsenio: morta donna 27enne incinta al nono mese

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia sulle strade di Sant’Arsenio, in provincia di Salerno, dove una 27enne incinta al nono mese ha perso la vita dopo un grave frontale tra la sua auto e un minivan. La donna, Francesca Calandriello, non ha avuto scampo e nonostante i soccorsi e le cure del caso è deceduta dopo diverse ore di agonia in ospedale. Niente da fare neanche per la bambina che portava in grembo che, secondo quanto emerso, sarebbe dovuta nascere nei prossimi giorni.

Frontale tra auto e pullmino

Il grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio 2023 tra le strade di Sant’Arsenio, in provincia di Salerno, poco distante dallo stadio del paese campano. Secondo quanto ricostruito sembra che l’auto della donna, una Fiat 500 bianca, si sia scontrata frontalmente con un minivan a 9 posti.

Lo scontro è stato violentissimo e le conseguenze sono apparse subito drammatiche per la giovane. La 27enne, estratta dalle lamiere della sua utilitaria a pochi passi dallo stadio di Sant’Arsenio, è stata soccorsa e trasferita d’urgenza in condizioni critiche in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La morte in ospedale

I soccorsi, come detto, sono stati immediati ma non sono riusciti a evitare il peggio per la giovane. Dopo l’incidente Francesca Calandriello è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, ma nonostante le cure per lei non c’è stato nulla da fare.

Le condizioni della 27enne, infatti, non hanno permesso ai medici di salvarle la vita. Dopo alcune ore di agonia, quindi, la giovane è deceduta in struttura.

Morta anche la bimba

A rendere ancor più drammatico l’incidente di Sant’Arsenio è lo stato interessante della donna, che era incinta e al nono mese. Ormai prossima al parto, che secondo quanto emerso sarebbe avvenuto nei prossimi giorni, con la morte della 27enne non si è potuta evitare anche quella della piccola che portava in grembo.

Troppo gravi, infatti, sono state le conseguenze del sinistro, con i medici che non sono riusciti a salvare la bimba. Dolore e shock nella comunità di Sant’Arsenio dove Calandriello, originaria di Sassano (sempre in provincia di Salerno), si era trasferita da poco dopo il matrimonio celebrato negli scorsi mesi.