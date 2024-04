Grave incidente ad Attimis vicino Udine: coinvolti due motociclisti 50enni, entrambi in condizioni critiche

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Brutto episodio sulle strade del Friuli. Due motociclisti di 50 e 51 anni, coinvolti in un incidente nel territorio comunale di Attimis, in provincia di Udine, sono rimasti gravemente feriti. Uno di loro è stato trasportato a Trieste in elisoccorso, l’altro all’ospedale di Udine in ambulanza.

L’incidente nel comune di Attimis, in provincia di Udine

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 14 aprile, poco dopo le 11.30, lungo la strada statale 356 nel territorio del Comune friulano di Attimis.

Le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, come riportato da triesteprima.it.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’episodio ha avuto luogo lungo la strada statale 356 nel territorio comunale di Attimis, in provincia di Udine

Gravi entrambi i motociclisti

Al momento si sa solo che i due – un uomo di 50 anni e uno di 51 – sono stati portati in ospedale dal 118 in codice rosso.

Le condizioni di entrambi i centauri sarebbero molto gravi.

Sul luogo del sinistro sono giunti i carabinieri (per i rilievi) e i vigili del fuoco di Cividale.

Un altro incidente tra due moto sulla Alghero-Bosa, in Sardegna

Nella stessa giornata altre due moto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale in Sardegna, sulla strada provinciale 105, nel tratto Alghero–Bosa.

I due conducenti dei mezzi sono morti, mentre una bambina rimasta ferita è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

La tragedia è avvenuta pochi chilometri dopo la spiaggia della Speranza, all’interno del comune di Villanova Monteleone.

Era presente sul posto anche un’automobile, che non risulta coinvolta nell’incidente.