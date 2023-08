Grave incidente a Terrasini vicino Palermo: morto un motociclista sulla statale 113, si indaga la dinamica

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un grave incidente si è verificato martedì 29 agosto sulla strada statale 113 a Terrasini, nella provincia di Palermo. L’episodio ha causato la morte di un uomo, che viaggiava in sella alla propria moto. La vittima, la cui identità non è stata ancora rivelata, è deceduta a circa 300 metri dallo svincolo per l’autostrada Palermo-Mazara. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, così come la causa scatenante del sinistro.

Le ipotesi

La vittima potrebbe aver perso il controllo del suo veicolo a due ruote oppure, in un’ottica alternativa, potrebbe essersi sentito male improvvisamente.

La segnalazione dell’incidente è stata assicurata da alcuni passanti che, reagendo prontamente, hanno contattato il numero di emergenza 112 e hanno fornito i primi soccorsi al malcapitato.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dell’incidente è quella di Terrasini, nei pressi dell’Aeroporto di Palermo

Possibile malore

Un testimone oculare, successivamente in contatto con le forze dell’ordine, ha raccontato di aver assistito alla scena in cui l’uomo, improvvisamente, rallentava la sua corsa, abbandonava il mezzo su cui si trovava e si piegava in un’espressione di sofferenza contro l’asfalto.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorritori a bordo di un’ambulanza, ma purtroppo, per l’individuo coinvolto, le speranze di sopravvivenza si sono sgretolate.

Al momento, l’identità dell’uomo non è stata ancora confermata dalle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno proceduto con le indagini al fine di gettare luce sulla dinamica esatta dell’accaduto e stabilire se l’uomo ha sofferto un improvviso e fatale malore.

Incidente nel Bresciano

Nella notte del 29 agosto, inoltre, nel comune di Castiglione delle Stiviere, confinante con la provincia di Brescia, si è verificato un tragico incidente coinvolgente una giovane donna di 22 anni. Verso l’1:30 l’auto da lei guidata ha perso aderenza ed è finita ribaltata in un campo lungo la carreggiata. I Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi medici sono giunti sul posto per estrarre la ragazza dall’auto capovolta. L’incidente è stato causato da una manovra improvvisa dopo la perdita di controllo dell’auto, facendo sbandare il veicolo fuori strada. Nonostante il ribaltamento, la giovane è stata portata in ospedale con ferite non gravi, rimanendo sotto osservazione medica. Le indagini sulle circostanze dell’incidente sono ancora in corso.