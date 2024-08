Grave incidente a Solbiate Olona vicino Varese: morto in moto il 17enne Bryan Carta, grave l'amica di 16 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

L’ennesima tragedia sulle strade italiane si è verificata a Solbiate Olona, in provincia di Varese, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente mentre era alla guida della propria moto. Si chiamava Bryan Carta. Insieme alla vittima, a bordo della vettura a due ruote finita fuori strada, c’era anche una 16enne, rimasta gravemente ferita.

L’incidente a Solbiate Olona (Varese)

Il sinistro si è verificato in via Cesare Battisti, all’ingresso del centro del Comune nel varesotto, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto.

Secondo quanto riportato dal sito Varesenews.it, per cause ancora in corso di accertamento il 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro l’impalcatura di una casa, dopo essere finito fuori strada.

I soccorsi

L’impatto si è rivelato fatale: in seguito all’urto entrambi i passeggeri hanno perso il casco, riportando ferite gravi.

Sul luogo del sinistro sono arrivate due ambulanze, tre automediche e i vigili del fuoco (intervenuti per rimettere in sicurezza l’impalcatura danneggiata).

I due sono stati trasportati e ricoverati in codice rosso, rispettivamente all’ospedale di Circolo e a quello di Busto Arsizio.

Una volta raggiunta la struttura, Carta è deceduto a causa dei traumi riportati nella caduta.

Un altro incidente in Val Seriana

Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto un altro tragico incidente si è verificato a Torre De’ Roveri, in Val Seriana (Bergamo), provocando la morte di una donna di 54 anni, Simona Gusmini.

Il dramma si è consumato lungo la strada statale 671, all’interno della galleria Montenegrone in direzione Bergamo, coinvolgendo un’auto e un mezzo pesante. Qui un camion si sarebbe ribaltato finendo sopra l’auto della vittima, schiacciandola e non lasciandole scampo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare.