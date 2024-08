Grave incendio in uno yacht a Ostia vicino Roma: soccorse le 11 persone a bordo, fra loro anche 6 bambini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Uno yacht di 23 metri è stato colpito da un vasto incendio al largo di Ostia, dando il via a una corsa contro il tempo della Guardia Costiera per salvare le 11 persone a bordo, tra cui 6 bambini. L’imbarcazione ha preso fuoco nel primo pomeriggio di sabato, per ragioni ancora da accertare: la colonna di fumo grigio, visibile da buona parte del litorale sud di Roma, ha portato numerosi bagnanti a segnalare l’emergenza.

Yacht a fuoco al largo di Ostia: salvi gli 11 occupanti

L’incendio è divampato nel pomeriggio di sabato 17 agosto, al largo dell’area di Capocotta, fra Ostia e Torvaianica (litorale di Pomezia) sulla costa meridionale della provincia di Roma.

Le fiamme hanno interessato uno yacht di 23 metri con 11 persone a bordo, fra le quali anche 6 bambini, intorno alle 15.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio sullo yacht è divampato al largo di Capocotta, Ostia

L’imbarcazione, situata a circa 1,5 miglia (circa tre chilometri) dalla riva, è stata rapidamente avvolta dal fuoco, scatenando l’intervento delle autorità.

I soccorsi e la paura a bordo dello yacht

Una densa colonna di fumo ha allertato tutta la costa, con le segnalazioni che si sono rapidamente moltiplicate.

Dopo l’allarme, la Guardia di Finanza ha inviato subito una motovedetta verso il luogo dell’incendio. Il mezzo è stato poi raggiunto dalla motovedetta CP836 della Capitaneria di Roma-Fiumicino, accompagnata da un gommone GCA10 e una moto d’acqua L29 della stessa Capitaneria.

Quando le squadre di soccorso sono giunte presso lo yacht, l’imbarcazione era già gravemente danneggiata e avvolta dalle fiamme. Tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo e trasferiti al porto turistico di Ostia.

Il rischio inquinamento in mare

La motovedetta CP 837 è rimasta sul luogo per monitorare l’incendio, valutando anche eventuali pericoli legati all’inquinamento. Sono stati attivati i mezzi locali della Capitaneria di Porto, specializzati in antincendio e antinquinamento, per gestire la situazione.

Gli occupanti dello yacht, una volta sbarcati al porto turistico di Ostia, sono stati assistiti dall’Ufficio marittimo e dal personale del 118, già allertato in precedenza. Fortunatamente, tutti i passeggeri erano in buone condizioni di salute, sebbene comprensibilmente scossi dall’accaduto.

La colonna di fumo è rimasta visibile per alcune ore, alimentando la preoccupazione dei bagnanti presenti su un ampio tratto di litorale. Intorno alle 16,40 è stato segnalato che lo yacht è affondato, come riporta Il nuovo 7 colli.