Grandine colpisce le Marche con bombe d'acqua Fermo e Ancona, il video del fiume di ghiaccio per le strade

Ancora maltempo. Giovedì 13 giugno, nel primo pomeriggio, sulle Marche si è abbattuta con violenza la grandine. Prima a Fermo, con fiumi di ghiaccio a Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Il video condiviso dal sindaco, Paolo Calcinaro, è diventato virale. Poi è toccato ad Ancona essere bersaglio di una raffica che ha mandato in tilt anche i semafori.

La grandinata a Fermo

In alcune zone di Fermo, i residenti hanno fotografato e filmato veri e propri fiumi d’acqua mista a grandine, che hanno invaso le strade.

Sottopassi inevitabilmente allagati, asfalto danneggiato e sampietrini saltati in pieno centro storico.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, contattati anche per via di molti alberi caduti.

Il video del fiume di ghiaccio

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, si è recato nei punti dove sono state segnalate le maggiori criticità: “La violenta grandinata ha fatto saltare i sampietrini e anche l’asfalto, dalle tubature sottostanti, in diverse zone della città, soprattutto quelle con strade in pendenza. Dalla Regione mi hanno contattato avvisandomi che proprio su Fermo, Porto Sant’Elpidio c’era una violenta cella temporalesca. Siamo al lavoro per verificare l’entità dei danni.

Su Facebook ha anche condiviso il video del fiume di ghiaccio che attraversa la città, davvero impressionante.

Bomba d’acqua ad Ancona

Nemmeno Ancona è stata risparmiata dal maltempo.

La città è stata colpita da una bomba d’acqua, con raffiche di vento e chicchi di piccole dimensioni caduti nelle zone centrali.

Fuori uso alcuni semafori, andati in tilt durante il temporale.

Dopo la pioggia intensa si sono attivati anche gli scolmatori ed è scattato il divieto di balneazione dal confine tra Ancona Falconara fino a Torrette porticciolo, sotto la piscina del Passetto e sotto il Cardeto.