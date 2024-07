Graduatoria test Medicina 2024, quando escono i risultati: tutte le date da conoscere

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Oggi, martedì 30 luglio 2024, è il giorno della seconda sessione del test di Medicina 2024. Di seguito, ecco tutte le date relative ai risultati della prova e all’istanza di inserimento in graduatoria.

Come funziona il test di Medicina del 30 luglio 2024

Martedì 30 luglio si tiene la seconda e ultima sessione per il 2024 del test di ingresso per la facoltà di Medicina. La prova scritta consiste in 60 domande a risposta multipla, suddivise in varie aree: 4 quesiti riguardano le competenze e le conoscenze acquisite negli studi pregressi, 5 la logica, 23 la biologia, 15 la chimica e 13 tra fisica e matematica.

L’inizio della prova è previsto alle ore 13 in tutti gli atenei. Il tempo massimo per completare il test è fissato a 100 minuti.

Fonte foto: ANSA

Studenti alle prese con la prima sessione del test di Medicina 2024.

Quando escono i risultati del test di Medicina del 30 luglio 2024

Il punteggio del test Medicina 2024 è valutato come segue:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

I primi risultati anonimi della seconda e ultima sessione del test di ingresso per la facoltà di Medicina dovrebbero uscire entro l’8 agosto.

Graduatoria test Medicina 2024: come e quando fare istanza di inserimento

Lunedì 29 luglio, a 24 ore dalla seconda sessione del test di Medicina 2024, il Governo Meloni, tramite il ministero dell’Università e della Ricerca, ha aperto le iscrizioni in graduatoria.

Gli aspiranti camici bianchi possono quindi già presentare domanda di inserimento in graduatoria per usare il miglior punteggio ottenuto ai test e sperare di conquistare uno dei posti a disposizione.

È possibile presentare istanza di inserimento in graduatoria solo ed esclusivamente online, sul portale Cineca.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 2 settembre. Il 10 dello stesso mese è prevista l’uscita della graduatoria nominativa di merito. Accanto al nome del candidato sarà indicato il punteggio e lo status: “assegnato”, “prenotato”, “in attesa” o “fine posti”.

Lo status di “assegnato” dà la possibilità al candidato di immatricolarsi nella sua prima scelta.

Il candidato con lo status di “prenotato” ha un posto assicurato, ma non nell’università da lui indicata come prima scelta: può immatricolarsi nell’università a lui assegnata o attendere per vedere se si liberano posti nella sua prima scelta.

Il candidato “in attesa” non ha conseguito il punteggio minimo per ottenere il via libera all’immatricolazione, ma può confermare il suo interesse a partecipare ai successivi scorrimenti di graduatoria.

Il candidato con lo status “fine posti” ha ottenuto un punteggio molto distante da quello minimo e, pertanto, le sue possibilità di immatricolazione sono molto basse.