Governo Meloni vuole alzare gli stipendi di 8 ministri: chi sono e i numeri, oltre 7mila euro in più al mese

Il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha proposto, tramite un maxi emendamento alla manovra, che a otto ministri e dieci sottosegretari non eletti in parlamento sia alzato lo stipendio. In particolare si vuole parificare il trattamento economico con quello di deputati e senatori, al netto dell’indennità percepita per il proprio incarico nell’esecutivo.

Chi sono i ministri a cui potrebbe essere aumentato lo stipendio

Laddove la norma dovesse ottenere l’ok, i ministri beneficiari sarebbero 8. Di chi si tratta?

Di Andrea Abodi, ministro dello Sport, di Marina Calderone, ministro del Lavoro, di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, e di Alessandro Giuli, ministro della Cultura.

Fonte foto: ANSA Il ministro Guido Crosetto

E ancora: Guido Crosetto, ministro della Difesa, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Alessandra Locatelli ministra alle Disabilità, e Orazio Schillaci, ministro della Salute.

Dati e numeri: di quanto aumenterebbe la retribuzione

L’aumento dello stipendio spetterebbe anche a viceministri e sottosegretari non eletti in parlamento.

Numeri alla mano, ai beneficiari della misura spetterebbero, oltre ai 10.435 euro che già ricevono per i loro incarichi, 3.503,11 euro di diaria a cui si andrebbero ad aggiungere 3.690 euro di rimborsi per “l’esercizio del mandato” e destinati anche al pagamento dei propri collaboratori.

Da sottolineare, però, che i collaboratori sono già stipendiati attraverso i ministeri. In definitiva l’aumento totale sarebbe di 7.193,11 euro, a cui si aggiungono anche 1200 euro di rimborsi all’anno per spese telefoniche e viaggi.

Le reazioni, il Pd: “Siamo increduli”

A commentare la proposta è stato uno dei diretti interessati. “Sarà il parlamento a decidere. Sono fortunato, nella mia vita non ho mai fatto nessuna scelta per motivi economici”, ha dichiarato Orazio Schillaci, attuale ministro della Salute.

Reazioni tutt’altro che tenere dalle opposizioni. “Non aumentano le pensioni minime ma lo stipendio dei ministri, è vergognoso”, ha tuonato la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino.

Anche il leader pentastellato Giuseppe Conte, tramite un tweet, si è scagliato contro la proposta: “Forse non ci siamo spiegati bene. Avevamo chiesto col salario minimo di alzare lo stipendio a chi guadagna 4 o 5 euro l’ora, invece Meloni e soci propongono il “salario al massimo” per i Ministri! +1 euro e 80 centesimi al mese per i pensionati minimi, +7.193 euro al mese per chi ha incarichi di Governo. Hanno messo l’Italia sottosopra”.

Critiche aspre anche da parte del Pd. Lapidario Ubaldo Pagano: “Siamo increduli”.