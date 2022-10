Governo Meloni, l'elenco ufficiale dei sottosegretari e viceministri: spuntano Sgarbi e Durigon

Durante il Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2022, il primo operativo guidato da Giorgia Meloni, è stata approvata la lista dei 39 sottosegretari del governo. A otto di questi sarà data la delega di viceministri. Il giuramento è previsto per mercoledì 2 ottobre.

La lista dei sottosegretari e viceministri del governo Meloni

Di seguito l’elenco dei nomi che andranno a ricoprire le cariche:

Infrastrutture e Mobilità sostenibili : viceministri Edoardo Rixi (Lega) e Galeazzo Bignami (FdI), sottosegretario Tullio Ferrante (FI);

: viceministri Edoardo Rixi (Lega) e Galeazzo Bignami (FdI), sottosegretario Tullio Ferrante (FI); Ambiente e sicurezza energetica : viceministro Vannia Gava (Lega), sottosegretario Claudio Barbaro (FdI);

: viceministro Vannia Gava (Lega), sottosegretario Claudio Barbaro (FdI); Esteri : viceministro Edmondo Cirielli (FdI), sottosegretari Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (FI);

: viceministro Edmondo Cirielli (FdI), sottosegretari Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (FI); Interni : sottosegretari Emanuele Prisco (FdI), Wanda Ferro (Fdi), Nicola Molteni (Lega);

: sottosegretari Emanuele Prisco (FdI), Wanda Ferro (Fdi), Nicola Molteni (Lega); Mise : viceministro Valentino Valentini (FI), sottosegretari Fausta Bergamotto (FdI) e Massimo Bitonci (Lega);

: viceministro Valentino Valentini (FI), sottosegretari Fausta Bergamotto (FdI) e Massimo Bitonci (Lega); Giustizia : viceministro Francesco Paolo Sisto (FI), sottosegretari Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) e Andrea Ostellari (Lega);

: viceministro Francesco Paolo Sisto (FI), sottosegretari Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) e Andrea Ostellari (Lega); Difesa : sottosegretari Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI);

: sottosegretari Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI); Economia : viceministro Maurizio Leo (FdI), sottosegretari Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI);

: viceministro Maurizio Leo (FdI), sottosegretari Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI); Agricoltura e sovranità alimentare : sottosegretari Patrizio La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega);

: sottosegretari Patrizio La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega); Lavoro e politiche sociali : viceministro Maria Teresa Bellucci (FdI), sottosegretario Claudio Durigon (Lega;)

: viceministro Maria Teresa Bellucci (FdI), sottosegretario Claudio Durigon (Lega;) Pubblica Istruzione : sottosegretario Paola Frassinetti (FdI);

: sottosegretario Paola Frassinetti (FdI); Università e ricerca : sottosegretario Augusta Montaruli (FdI);

: sottosegretario Augusta Montaruli (FdI); Cultura : sottosegretari Lucia Borgonzoni (Lega) e Vittorio Sgarbi (Rinascimento)

: sottosegretari Lucia Borgonzoni (Lega) e Vittorio Sgarbi (Rinascimento) Salute : sottosegretario Marcello Gemmato (FdI);

: sottosegretario Marcello Gemmato (FdI); Rapporti con il Parlamento : sottosegretario Matilde Siracusano (FI) e Giuseppina Castiello (Lega);

: sottosegretario Matilde Siracusano (FI) e Giuseppina Castiello (Lega); Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (FdI – Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (FdI – Attuazione del programma), Alberto Barachini (FI – Editoria), Alessandro Morelli (Lega – Cipe)

Fuori Mangiavalori, dentro Vittorio Sgarbi e Claudio Durigon

È fuori dalle nomine Giuseppe Mangialavori, citato in un’inchiesta di ‘ndrangheta. Giorgia Meloni non voleva e alla fine non è entrato nella rosa di coloro a cui sono andate le cariche.

Fonte foto: ANSA

Il ‘vulcanico’ Vittorio Sgarbi (Rinascimento) sarà sottosegretario alla Cultura.

Da segnalare anche il ritorno nell’organigramma dell’esecutivo del leghista Claudio Durigon, finito nella bufera ad agosto 2021.

Claudio Durigon: bufera e dimissioni ad agosto 2021

Durigon nel 2021 ricopriva l’incarico di sottosegretario nel Governo Draghi e avanzò la proposta di rimuovere l’intitolazione a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di un parco pubblico a Latina, per ripristinare la vecchia denominazione ad Arnaldo Mussolini, fratello minore di Benito.

Dopo la faccenda e dopo un incontro con il leader della Lega Matteo Salvini, il 26 agosto 2021 ha rassegnato le dimissioni da sottosegretario. Ora è stato scelto, sempre in qualità di sottosegretario, per il ministero Lavoro e politiche sociali.