Google Maps cancella tratto dell'Autobrennero e manda il traffico in tilt: dov'era l'interruzione fantasma

Traffico anomalo sull’autostrada del Brennero con rallentamenti, code e caos. Tutto è partito da un’interruzione sulla A22, l’Autobrennero. Interruzione solo virtuale perché segnalata da Google Maps, ma in realtà inesistente. Il tratto cancellato si trovava all’altezza della piccola frazione di Raminges, sopra Vipiteno.

Google Maps manda in tilt il traffico nel Brennero

Giunti all’altezza di Vipiteno, i navigatori degli smartphone indicavano di uscire e proseguire lungo la statale. Statale che si è letteralmente paralizzata per l’ondata di traffico.

L’interruzione fantasma ha causato chilometri di code e ha spinto una quantità di automobilisti a uscire al casello di Vipiteno, attraversare la cittadina dell’Alta Val d’Isarco e, infine, a raggiungere il valico di frontiera con l’Austria lungo la strada statale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il tratto interessato dai disservizi di Google Maps.

Dopo l’errore del navigatore di Google, sull’Autobrennero in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno si sono sviluppati fino a 6 chilometri di coda. Su entrambe le carreggiate, si è registrato traffico intenso in oltre 100 chilometri di tratto tra Bolzano Sud e Affi.

Ma il grande traffico registrato in zona negli ultimi giorni è dovuto, in minore parte, anche alle festività nazionali in Austria e Germania.

L’ipotesi del blocco dei tir

Inizialmente si ipotizzava che le lunghe code e le deviazioni fossero proprio il risultato di un blocco dei tir in direzione Brennero da Vipiteno per la festività di Corpus domini in Austria.

Con il passare delle ore è stato evidente che si trattava di un errore di Google Maps, anche perché il blocco del traffico per le festività riguarda esclusivamente i mezzi pesanti e non anche il traffico leggero.

L’attacco di Jonas Gasser

Jonas Gasser, il portavoce del partito secessionista Süd Tiroler Freiheit, è stato il primo a denunciare la situazione pubblicando una foto delle auto in coda in zona Vipiteno.

“Bisogna fare come in Austria e bloccare l’uscita dall’autostrada in caso di code”, ha attaccato Gasser. Più tardi si è scoperto che il blocco effettivamente c’era, ma non sulle strade bensì nei servizi di Google dedicati al traffico.