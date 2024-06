Gommone sugli scogli alla Maddalena in Sardegna: morto giovane ufficiale della Marina, illesa una ragazza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un gommone è finito sugli scogli nell’arcipelago della Maddalena in Sardegna. Nell’impatto è morto Pietro Stipa, 26enne originario dell’Argentario, in Toscana. La vittima era un ufficiale della Marina militare. Con lui c’era una ragazza che è rimasta illesa. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 4:00 del mattino di sabato 15 giugno.

Sugli scogli col gommone

Lo schianto contro uno scoglio è avvenuto in piena oscurità nel tratto di mare tra La Maddalena e l’isola di Santo Stefano, caratterizzato da basso fondale.

Pietro Stipa è stato proiettato fuori dal gommone e ha battuto violentemente contro gli scogli. Poi è finito in mare.

Il tratto di mare in cui è avvenuta la tragedia.

Illesa la ragazza

Con lui c’era anche una ragazza, che è rimasta solo lievemente ferita. È stata lei a riuscire a spegnere il motore del gommone e a chiamare i soccorsi. Due motovedette della guardia costiera sono partite dal porto di Cala Gavetta a La Maddalena.

Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il gommone di circa 5 metri con un ampio squarcio nella parte anteriore. La giovane, soccorsa in stato di shock, è stata individuata subito mentre per trovare il corpo dell’ufficiale le ricerche si sono protratte per oltre un’ora.

Ma a segnalare l’accaduto, come riporta La Nuova Sardegna, è stato anche un uomo che, trovandosi sulla banchina denominata “delle Poste” ha sentito un fortissimo tonfo seguito da un rumore di eliche fuori bordo. L’uomo ha subito allertato la guardia costiera della Maddalena.

Un aiuto dal traghetto notturno

Il traghetto notturno della Delcomar ha aiutato le operazioni di soccorso illuminando con i suoi fari le acque di fronte a Santo Stefano. Le indagini sono affidate alla procura di Tempio Pausania.

Stipa faceva parte della locale sezione dei Nuclei Sdai (Sminamento difesa anti mezzi insidiosi). Il suo corpo è stato trasferito presso l’obitorio del cimitero de La Maddalena.