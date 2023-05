Gomme tagliate nella notte a decine di auto a Lonato del Garda: è giallo, indagano i carabinieri

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Strage di pneumatici a Lonato del Garda. È mistero su quanto accaduto nella cittadina in provincia di Brescia, dove decine di residenti si sono svegliati trovando le loro auto con le gomme forate. Non è chiaro se si tratti di un atto vandalico o di una rappresaglia, sul caso indagano i carabinieri.

Gomme tagliate a Lonato del Garda

Come riporta Brescia Today, il misterioso episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio a Lonato del Garda (Brescia), ma la brutta sorpresa è apparsa evidente soltanto giovedì mattina.

Quando gli abitanti sono usciti per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola, in tanti, diverse decine, hanno effettuato l’amara sorpresa, ritrovandosi appiedati. Le loro auto avevano le gomme tagliate: chi una, chi due, chi tutte e quattro.

Il fatto è avvenuto a Lonato del Garda, in provincia di Brescia

Cosa è successo

Quello che si sa è che durante la notte ignoti hanno forato e tagliati i pneumatici di decine di auto, almeno una trentina, parcheggiate nella zona del parco delle Pozze. Via Lombardia, via Osvaldo Ughi, via La Famiglia, via Capri: queste le strade prese di mira.

I residenti hanno subito denunciato tutto alle forze dell’ordine. Tra il viavai dei carri attrezzi i carabinieri hanno avviato le indagini, con il supporto della polizia locale.

Le indagini

Non sembra esserci una logica dietro a quanto avvenuto. Sono state prese di mira auto di tutti i generi, età e valore, parcheggiate in diverse strade. Al momento nessuno sembra aver visto nulla e gli investigatori non possono contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, non presenti nella zona.

Non si esclude l’atto vandalico, ma prende corpo l’ipotesi che possa trattarsi di una rappresaglia. Diversi residenti hanno parlato al Corriere della Sera di spaccio di droga nella zona, sostenendo che non si tratterebbe del primo episodio di gomme forate, anche se mai di questa portata.