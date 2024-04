Gli Usa verso la più grande invasione di cicale dopo 200 anni, si attendono miliardi di insetti: le cause

Gli Usa si preparano alla più grande invasione di cicale, con miliardi di insetti che potrebbero attraversare il Nuovo Continente già verso la fine di aprile. Secondo gli studiosi si tratta del primo fenomeno di tale portata dopo 200 anni. Durante l’ondata precedente, infatti, era ancora in vita il presidente Thomas Jefferson.

L’invasione di cicale negli Usa

Come specificano gli studiosi, verso la fine di aprile miliardi di cicale potrebbero attraversare gli Stati Uniti. Secondo le stime, due covate – una con un ciclo di 13 anni, l’altra di 17 – emergerebbero dal suolo per poi insediarsi nella vegetazione nella prima settimana. Passata questa fase, le cicale si libereranno dell’esoscheletro e saliranno sugli alberi.

In quel momento gli esemplari maschi emetteranno il tipico suono stridente che serve loro ad attirare le femmine. Le regioni maggiormente interessate dal fenomeno sono quelle orientali.

Fonte foto: IPA Gli Usa si preparano alla più massiccia invasione di cicale dopo 200 anni, sono previste migliaia di miliardi di esemplari

Nello specifico, nell’Illinois le autorità hanno già messo al corrente i residenti invitando loro a non perdere le ordinarie abitudini: le cicale sono insetti innocui, e spesso la narrazione è confusa con quella delle cavallette che sì, sono in grado di danneggiare i raccolti.

Le cicale, piuttosto, sono una preda per tanti predatori e l’unico disagio provocato all’uomo è quello dovuto al loro rumore assordante. Questi insetti, dunque, tornano in superficie per il semplice accoppiamento.

Le cause

Come già detto, le covate interessate sono denominate Brood XIII e Brood XIX, che mantengono un periodo di letargo rispettivamente di 17 e 13 anni. Quest’anno, nel 2024, il loro risveglio avviene nello stesso periodo.

Per questo si assiste a un fenomeno altamente raro e di tale portata: le due covate emergono dal sottosuolo in simultanea e per questo si parla di trilioni di esemplari pronti a tornare in superficie.

Terminato l’accoppiamento, le femmine deporranno le uova e i nuovi nati vedranno la luce in poche settimane, mentre gli adulti che hanno preso parte all'”invasione” moriranno.

Lo stesso fenomeno ogni 221 anni

Gli scienziati sono molto attratti da questo evento in quanto si ripete ogni 221 anni. L’ultima occasione è stata nel 1803 e la prossima potrebbe presentarsi nel 2244.

Lo conferma al ‘Messaggero’ Gene Kritsky, entomologo presso la Mount St. Joseph University di Cincinnati.