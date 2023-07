Gli UFO al Congresso americano: ex funzionario della Difesa accusa il Governo degli Stati Uniti di nasconderli

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

UFO alla camera degli USA. Il tema è stato portato da un ex funzionario della Difesa, che ha dichiarato sotto giuramento che lo Stato è in possesso di mezzi e resti organici extraterrestri. E una commissione gli sta credendo.

Cosa ha detto sugli alieni David Grusch

Mercoledì la Camera dei rappresentati degli USA ha ascoltato in udienza un ex membro del dipartimento della difesa, David Grusch, sul tema dei fenomeni aerei non identificati.

L’evento è stato organizzato da una commissione di deputati che è convinta che il governo nasconda da anni informazioni importanti su tecnologie e resti organici alieni.

Fonte foto: ANSA Il deputato repubblicano Tim Burchett, che sembra credere alle tesi di Grusch

Ad essere ascoltato è stato David Grusch, che in una serie di interviste in passato aveva affermato che gli USA fossero in possesso di velivoli e resti extraterrestri.

L’ex funzionario ha confermato sotto giuramento quanto in precedenza detto, con un particolare importante: questi presunti resti alieni non li avrebbe mai visti, ma avrebbe parlato con persone ben informate a riguardo, di cui però non ha fatto i nomi.

UFO, UAP e alieni

La commissione che si sta occupando della faccenda fa riferimento spesso agli UAP. L’acronimo sta Unidentified Aereal Phenomenon, ed è equiparabile al più conosciuto UFO.

Si tratta di fenomeni osservati nei cieli che non sarebbero immediatamente riconducibili a cause naturali o artificiali. Di per sé queste sigle non hanno nulla a che fare con gli alieni.

La NASA ad esempio da anni propone un approccio scientifico verso queste osservazioni. Attorno a questi avvistamenti si sono però create negli anni moltissime teorie del complotto.

Una commissione parlamentare crede a Grusch

Proprio una di queste ipotesi è quanto è finito sotto indagine da parte della commissione della Camera dei rappresentanti, guidata dai repubblicani Tim Burchett e Anna Paulina Luna.

Il primo in particolare sembra credere fermamente a quanto detto da Grusch, e ha accusato “molte persone” che vorrebbero insabbiare le sue rivelazioni. Anche in questo caso gli individui in questione sono rimaste senza nome.

Negli ultimi 27 anni, secondo la NASA che porta avanti un programma di analisi degli UAP, degli oltre 800 casi segnalati solo qualche decina sono rimasti senza spiegazione.