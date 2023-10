Gli studenti sfidano Valditara con un flash mob pro Palestina a Roma davanti al Ministero dell'Istruzione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Le parole di Giuseppe Valditara sullo scontro tra Israele e Hamas scoppiato il 7 ottobre non sono piaciute agli studenti pro Palestina, che hanno annunciato manifestazioni contro il Ministero dell’Istruzione.

Le parole di Valditara

A far accendere la polemica sono state le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, venuto a conoscenza di alcune manifestazioni di studenti pro Palestina, aveva tuonato: “Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani, vanno perseguiti dalla legge“.

“L’azione di Hamas è infame – aveva proseguito il ministro -. Queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica e spero finiscano in prigione, sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma“.

Valditara aveva aggiunto: “Farò partire immediatamente nostre ispezioni nelle scuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un’azione penale per odio razziale”.

Flash mob al Ministero

Parole che hanno fatto tutt’altro che piacere agli studenti di Osa, Opposizione Studentesca d’Alternativa, che sui social hanno puntato il dito contro il ministro. “Le dichiarazioni di Valditara sono false e pretestuose e dimostrano la volontà di attaccare e criminalizzare chi denuncia i crimini di Israele ed è per la libertà della Palestina” il messaggio sul web.

Poi, come riferito da ANSA, è stato lanciato un flash mob sotto la sede del Ministero per il pomeriggio di martedì 10 ottobre: “Lo diciamo oggi al Miur, lo diremo nelle scuole di tutta Italia il 13 ottobre, giornata nazionale di agitazione studentesca in solidarietà alla Palestina. La solidarietà alla Palestina non si criminalizza!”.

Fonte foto: ANSA

Annunciate manifestazioni

Oltre a flash mob di martedì 10 ottobre, Osa ha lanciato anche altre manifestazioni in settimana. Nello specifico, si legge sui social, il collettivo ha organizzato manifestazioni in tutta Italia venerdì 13 ottobre, con mobilitazioni in tutte le scuole.

Sui social, infatti, si legge: “Ci mobiliteremo da Nord a Sud per un’agitazione studentesca nelle scuole di tutta Italia, in solidarietà al popolo palestinese e contro il terrorismo dello stato di Israele e le barbarie dell’imperialismo euroatlantico. Palestina libera!”.