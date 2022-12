Gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina dei lanciarazzi “modificati per non colpire la Russia"

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Il Pentagono avrebbe segretamente modificato i sistemi missilistici avanzati, i lanciarazzi Himars inviati in Ucraina, per ridurne la gittata dei missili e impedire che possano arrivare in Russia.

È la rivelazione del Wall Street Journal, secondo il quale la modifica segreta sarebbe stata apportata per evitare eventuali escalations nel conflitto.

La rivelazione del WSJ sui lanciarazzi Himars

Secondo la notizia riportata dal Wall Street Journal (WSJ) la modifica effettuata segretamente dal Pentagono sui lanciarazzi “High Mobility Artillery Rocket Systems”, i cosiddetti Himars, ne ha ridotto drasticamente la gittata.

Per il WSJ, che cita fonti dell’amministrazione Biden, sarebbero venti i lanciarazzi Himars che, da giugno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha segretamente modificato e inviato in Ucraina.

Ad oggi non ci sono prove o indicazioni che armi americane siano state usate negli attacchi in Russia, e Washington aveva chiesto a Zelensky di impegnarsi per continuare così quando hanno consegnato i venti Himars. Che però, nel dubbio, pare siano comunque stati modificati.

La consegna del Pentagono all’Ucraina

Oltre ai venti lanciarazzi Himars, il governo degli Stati Uniti ha consegnato all’esercito ucraino anche i cosiddetti Guided Multiple Launch Rocket System, missili con gittata di circa 80 km.

Questi missili sono stati usati per colpire depositi di munizioni, rifornimenti logistici e centri di comando sul territorio ucrainorussi sul territorio ucraino, ma per Zelensky non è abbastanza.

Il presidente ucraino ha già richiesto agli Stati Uniti l’invio di missili Atms, ma ad oggi da Washington sono arrivate solo risposte negative.

Il pericolo con i missili ATMS

I missili Atms, Army Tactical Missile System, sono stati stati a più riprese richiesti dal governo di Kiev, ma per ora Biden si è sempre opposto. Discorso simile per i droni Gray Eagle MQ-1C, richiesti da Zelensky ma rifiutati dagli USA, con Biden appoggiato anche da diversi senatori.

Sia i droni che i missili Atms, che hanno una gittata di oltre 299 km, per gli Stati Uniti sarebbero troppo pericolosi nel conflitto, perché porterebbero il rischio di una violenta escalation.

E proprio gli Atms sono stati citati da Mosca come una sorta di limite, superato il quale si “segnerebbe il diretto coinvolgimento americano nel conflitto”.

Per ora comunque, come riporta il WSJ, sia i membri del governo americano che di quello ucraino si sono rifiutati di commentare queste ultime rivelazioni.