Gli incentivi per le auto elettriche sono già finiti: grande successo nel click day, è boom per l'ecobonus

Non sono trascorse neanche 9 ore dall’apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit, lanciata per a beneficio di chi volesse fare richiesta degli incentivi sulle auto elettriche, che le risorse sono già finite. Si trattava di oltre 201 milioni di euro, stanziati con il nuovo decreto, già volatilizzati a dimostrazione del grande interesse verso l’iniziativa. Restano invece ancora i fondi per altre tipologie di auto, come le ibride, per le quali si riscontrano richieste molto inferiori.

Tutti esauriti i fondi per gli incentivi delle auto elettriche

Il click day era fissato per lunedì 3 giugno, con l’apertura ufficiale della piattaforma Ecobonus del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, programmata per le ore 10 e gestita da Invitalia.

A partire dal mattino, quindi, c’è stato un vero e proprio assalto al bonus con le risorse che hanno iniziato a esaurirsi rapidamente. Dopo 8 ore e mezza circa, i fondi sono ufficialmente terminati.

In neanche 24 ore i fondi per gli incentivi destinati alle auto elettriche sono terminati

Le risorse esaurite e i fondi ancora disponibili

Il denaro a disposizione per gli incentivi superava la cifra di 201 milioni di euro: per l’esattezza il decreto ha previsto lo stanziamento di 201.042.172 euro.

Discorso diverso, invece, per le risorse destinate alle auto ibride plug-in (con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km).

In questo caso le prenotazioni sono state molto basse fino alle ore 19 (intorno al 5,5%) considerando che degli oltre 125 milioni di euro, ne restavano quasi 119 milioni.

Per quanto riguarda la fascia 61-135 g/km di CO2, che include le full hybrid e alcuni modelli Euro6 endotermici, le prenotazioni hanno raggiunto il 23% nello stesso orario, con 212.672.900 euro ancora disponibili rispetto alla cifra di partenza, 276.672.900 euro.

Come funziona l’Ecobonus per le auto elettriche

Le prenotazioni per gli incentivi, inclusi anche quelli per veicoli acquistati tramite leasing, sono valide a partire dal 25 maggio 2024, data di entrata in vigore del Dpcm 20 maggio che ha aggiornato i vecchi incentivi e allocato una somma di 950 milioni di euro.

Il Mimit, attraverso un avviso sulla piattaforma, ha specificato che a partire dalle 10 del 3 giugno, i concessionari avrebbero potuto prenotare incentivi per auto, veicoli commerciali, moto, scooter, tricicli e quadricicli leggeri.

Per quanto riguarda le auto destinate al servizio taxi o noleggio con conducente, con incentivi raddoppiati per coloro che ottengono nuove licenze taxi o sostituiscono il veicolo di servizio, le date e le modalità di prenotazione saranno comunicate in seguito. Lo stesso vale per gli incentivi per l’installazione di impianti GPL e metano sui veicoli.