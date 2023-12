Gli hacker russi di Lockbit attaccano la pubblica amministrazione italiana: a rischio gli stipendi di dicembre

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrive soprattutto di economia, sport e attualità per varie testate

Un gruppo di hacker russi, Lockbit, ha attaccato la una società che gestisce molti siti della pubblica amministrazione italiana, causando gravi disagi e mettendo a rischio il pagamento degli stipendi di dicembre.

L’attacco di Lockbit alla pubblica amministrazione

Dall’8 dicembre sarebbe in corso un attacco hacker a Westpole, una delle società che fornisce servizi cloud, quelli che permettono di conservare i dati al di fuori dei computer fisici rendendoli accessibili tramite internet, a buona parte della pubblica amministrazione italiana.

Il responsabile di questo attacco sarebbe LockBit, un collettivo di hacker russi tra i più attivi negli ultimi anni a livello mondiale. Lockbit ha già attaccato istituzioni italiane: ad agosto aveva violato i sistemi della Regione Lazio.

Fonte foto: ANSA Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione

Secondo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale circa la metà dei dati compromessi sarebbero già stati recuperati, mentre per l’altra metà si parla di un “ripristino lento”. Il problema sarebbe legato al tipo di attacco portato a termine dai criminali: un ransomware.

Cos’è un attacco ransomware

Con attacco ransomware si intende un crimine informatico in cui vengono sequestrati alcuni dati di un privato o di un’azienda, cifrandoli e rendendoli inaccessibili ai proprietari. Gli hacker chiedono quindi un riscatto, solitamente in criptovalute.

Dopo il pagamento del riscatto, i criminali decrittano i file che tornano in possesso dei proprietari. In caso però questi ultimi si rifiutino di pagare, gli hacker procedono a vendere i dati cifrati sul dark web, un internet parallelo accessibile solo tramite specifici programmi, spesso usato per attività illegali.

Con ransomware non si intende quindi un virus o un software dannoso (malware) specifici, ma soltanto un tipo di attacco, che può essere attuato tramite vari metodi, dalle vulnerabilità dei software alle truffe via mail. LockBit è un gruppo particolarmente esperto di ransomware

I rischi dell’attacco russo

Il ripristino lento dei file cifrati da LockBit potrebbe causare alcuni problemi per gli utenti e per i dipendenti della pubblica amministrazione italiana. Il sito internet del quotidiano ‘La Repubblica’ riporta che potrebbero esserci problemi nel pagamento dello stipendio di dicembre.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo non ha però confermato questa ipotesi: “Sugli attacchi hacker a me non risulta abbiamo dei problemi di pagamenti dei cedolini di questo mese, verificherò, fino ad ora non ho ricevuto feedback di emergenza su questo fronte” ha detto.