Gli auguri di compleanno di Meloni alla figlia Ginevra: "Guarda oltre l'apparenza", le parole della premier

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di rivolgersi a Instagram per dedicare un messaggio di auguri alla figlia Ginevra per il suo settimo compleanno. La premier ha dedicato un post alla figlia, invitandola a guarda sempre “oltre l’apparenza”.

Le parole della premier

“Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie“, si legge. Nella foto pubblicata sui social che immortala Giorgia Meloni e la figlia di spalle c’è infatti anche una torta che riproduce il cilindro del Cappellaio Matto con tanto di carte da gioco e immancabile teiera.

“Nel tuo cammino, ‘Gi’, come in quello di ognuno, ci saranno giorni belli e giorni difficili. Vittorie e sconfitte, lacrime, risate, emozioni, paure. Ma ricorda che il mondo, e la vita, sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l’apparenza” afferma la premier nel fare gli auguri alla figlia di sette anni.

Il settimo compleanno della figlia

“Ci sono meraviglie ovunque” sottolinea Meloni. Nelle cose apparentemente banali, “nei momenti in cui non te lo aspetti, perfino nelle difficoltà possono nascondersi delle piccole meraviglie“.

Devi cercarle con il cuore – aggiunge la premier – non con gli occhi. Auguri di una vita meravigliosa, fragolina“.

L’intervento del Presidente del Consiglio a Budapest

Intervenendo il 14 settembre scorso al Budapest Demographic summit, Giorgia Meloni ha sottolineata di essere “diventata più forte quando mia figlia è nata. E quando sono stanca e penso mi arrendo, questa non è vita, la guardo e so che sto facendo qualcosa per lei”.

“I figli – ha rimarcato la premier – rendono le donne più forti, anche nel loro ambiente di lavoro”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Budapest Demographic summit.

Domenica 17 settembre è stata una giornata impegnativa per la premier: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata a Lampedusa, dove ha accompagnato in visita la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson.

Al centro della visita l’emergenza migranti sulla piccola isola, punto di approdo per tante persone in fuga dai Paesi africani e mediorentali. Durante la conferenza stampa von der Leyen ha esposto un piano Ue in 10 punti.