Gli attori Woody Harrelson e Matthew McConaughey potrebbero essere fratelli: si sottoporranno al test del DNA

La notizia, che ha dell’incredibile, arriva dallo stesso Matthew McConaughey, che durante un’intervista radiofonica ha confessato di aver dolorosamente scoperto che esiste una buona probabilità che lui e il collega e amico Woody Harrelson possano essere fratelli.

L’intervista a Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, attore premio Oscar per la sua interpretazione nel film Dallas Buyers Club, ha parlato della possibilità di una parentela tra lui e l’amico/collega Woody Harrelson durante un’intervista per il podcast Lets Talk Off Camera di Kelly Ripa.

McConaughey ha raccontato di quando, qualche anno fa, si trovava in vacanza in Grecia in compagnia dell’amico Harrelson e delle rispettive famiglie, compresa la propria madre.

Fonte foto: IPA Gli attori Woody Harrelson e Matthew McConaughey durante la notte degli Oscar del 2018

E proprio la donna, mentre si parlava della vicinanza tra le famiglie dei due attori, entrambi nati in Texas, come riportato dal figlio, d’improvviso “se ne esce con un ‘Woody, io conobbi tuo padre‘. Con una pausa speciale dopo quel ‘conobbi’. “Era un ‘conobbi’ pesante”.

I dubbi sulla paternità dei due attori

Quella frase ha insinuato il dubbio nei due attori, che hanno quindi iniziato a scavare nel passato delle proprie famiglie e, soprattutto, del padre di Woody Harrelson. Il quale, dopo uno dei vari periodi passati in prigione, avrebbe fatto ritorno a casa proprio nel periodo in cui i genitori di Matthew stavano attraversando una crisi coniugale, culminata poi in un divorzio.

A rendere ancora più plausibile la storia, il ritrovamento di alcune ricevute provenienti da luoghi del Texas dove il padre di Woody e la madre di Matthew si sarebbero potuto segretamente incontrare.

E per i due, che hanno sempre avuto un rapporto più fraterno che di amicizia, una scoperta del genere sarebbe stravolgente. Specialmente per McConaughey, come da lui stesso confessato.

La riluttanza di McConaughey

Con grande schiettezza, nonostante la profonda amicizia che li lega, Matthew McConaughey ha confessato che scoprire di avere lo stesso padre Woody Harrelson sarebbe per lui un colpo davvero duro da digerire.

“Woody ha meno da perdere – ha detto McConaughey – mentre io perderei l’uomo che per 53 anni ho considerato mio padre“.

E dato che il padre di Woody Harrelson è morto 2007 in carcere, dov’era rinchiuso con una condanna all’ergastolo iniziata nel 1981, l’unica certezza potrebbe arrivare da un test del DNA. Che i due attori stanno valutando di fare, ma che probabilmente richiederà del tempo data l’enorme delicatezza dell’argomento.