Giuseppe Valletta morto folgorato a Baia e Latina durante la doccia: doveva andare al matrimonio della cugina

Un grave incidente si è verificato sabato mattina a Baia e Latina. Un giovane di 23 anni è morto folgorato a causa di una forte scarica elettrica avvenutamentre era in doccia. Si chiamava Giuseppe Valletta. Inutili i soccorsi. Indagano gli investigatori e il personale Enel per accertare la regolarità del funzionamento dello scaldabagno.

Incidente a Baia e Latina

Una tragedia ha colpito la comunità di Baia e Latina, un piccolo centro urbano, dove sabato mattina Giuseppe Valletta, un giovane operaio di 23 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre faceva la doccia (caso molto più comune sul posto di lavoro che in casa).

Giuseppe Valletta è morto folgorato a Baia e Latina durante una doccia

La notizia è emersa solo ieri, lasciando la comunità sgomenta e in lutto. Nato a Piedimonte Matese, Valletta era conosciuto e rispettato. La famiglia è stata colpita anche perché, dopo la doccia, il giovane avrebbe dovuto partecipare al matrimonio di una sua cugina.

Come è morto Giuseppe Valletta

L’incidente si è verificato all’interno dell’abitazione di Valletta. Il 23enne stato trovato privo di sensi dai familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza del 118 e delle pattuglie dei carabinieri coordinate dalla compagnia di Capua, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno constatato il decesso sul posto, in seguito a diversi tentativi di rianimazione.

Il corpo è stato poi trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Saranno effettuati gli esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria.

Ipotesi sulla scarica elettrica: le indagini

Sono in corso le indagini per chiarire le cause della folgorazione. Una prima ricostruzione suggerisce che il decesso sia stato causato da una “dispersione elettrica”, probabilmente partita dallo scaldabagno presente nel bagno. Gli investigatori stanno esaminando il sistema elettrico dell’appartamento per determinare eventuali irregolarità. In particolare cercano la risposta al perché non sia scattato il salvavita.

Anche il personale Enel ha effettuato controlli sul luogo per verificare la regolarità dell’installazione e del funzionamento dello scaldabagno. Al momento risulta indagato il proprietario dell’abitazione.