Giuseppe Sortino indagato per l'omicidio di Francesco Chimirri a Crotone: chi è il poliziotto accusato

Giuseppe Sortino, il poliziotto che nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, a Crotone, ha ucciso il 44enne Francesco Chimirri dopo aver assistito a un incidente stradale che sarebbe stato provocato dalla vittima, poi fuggita, è stato indagato per omicidio. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia.

Cosa è successo a Crotone

In base a quanto riferito in una nota a firma del procuratore Giuseppe Capoccia, riportata dall’agenzia ANSA, il figlio di Francesco Chimirri, che aveva assistito all’omicidio del padre assieme ad altri familiari, ha raccolto la pistola che era caduta di mano al viceispettore di polizia Giuseppe Sortino, che era per terra, e avrebbe tentato di sparare all’agente, senza però riuscire nel suo intento.

La Procura ha riferito inoltre che assieme a Francesco Chimirri, sulla vettura coinvolta nell’incidente che ha dato origine alla vicenda, era presente anche un’altra persona.

I due, una volta che sono stati raggiunti da Giuseppe Sortino, che era in borghese ma che si sarebbe immediatamente qualificato, lo avrebbero “aggredito brutalmente“.

Ne sarebbe scaturita una “violenta colluttazione” al culmine della quale il poliziotto avrebbe sparato tre colpi contro Francesco Chimirri, uno soltanto dei quali ha raggiunto il 44enne provocandone la morte sul colpo.

Gli accertamenti avviati dalla Procura di Crotone, in base a quanto riferito nella nota, riguardano tutte le persone coinvolte nella vicenda.

I rilievi dopo i fatti avvenuti a Crotone nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre. A perdere la vita è stato Francesco Chimirri, di 44 anni.

Chi è Giuseppe Sortino, indagato per omicidio a Crotone

Giuseppe Sortino, indagato per omicidio in seguito alla morte di Francesco Chimirri a Crotone nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, è un viceispettore della Polizia di Stato.

Stando a quanto riferito lunedì dall’agenzia ANSA, è stato ricoverato nell’ospedale di Catanzaro per essere sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle numerose lesioni riportate al volto. L’agente non sarebbe in pericolo di vita.

Chi era Francesco Chimirri, morto a Crotone

Francesco Chimirri, morto a Crotone nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, lavorava come pizzaiolo ed era noto in quanto molto attivo su TikTok, dove aveva quasi 158 mila follower. Aveva 44 anni.