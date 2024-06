Giuseppe Marasco e la frase choc sui forni crematori: bufera sul consigliere FdI appena eletto a Manfredonia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giuseppe Marasco ha fatto una “battuta” sui forni crematori durante un evento nella sede di Fratelli d’Italia a Manfredonia. Nella sala scappano delle risate. È polemica. Il consigliere ha poi rilasciato una nota con una precisazione.

Evento a sostegno di Galli di Fdi

Durante un evento a sostegno del sindaco di centrodestra Ugo Galli in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno, nella sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia di Manfredonia, in provincia di Foggia, si è verificato un incidente.

A fare una battuta scomoda è stato Giuseppe Marasco, guardia ambientale.

Il contesto della “battuta” vede il consigliere regionale (FdI) Giannicola De Leonardis fare un commento sul caldo nella sala, suggerendo la necessità di aria condizionata. A questo punto, Marasco ha risposto con una frase sui forni crematori, lasciando De Leonardis senza parole (dopo l’inchiesta sui giovani di FdI, le critiche sono sempre più forti). Nonostante l’imbarazzo, creato anche dalle risate della sala, l’inaugurazione è proseguita.

La frase sui forni crematori

“Noi siamo abituati ai forni crematori”, e giù risate. Questa la frase pronunciata da Giuseppe Marasco, guardia ambientale e noto sui social, che ha scatenato una bufera. L’incidente è avvenuto durante l’incontro elettorale di Fratelli d’Italia a Manfredonia.

Oltre alla frase incriminata, Marasco ha fatto altre dichiarazioni durante la campagna elettorale che hanno messo un dubbio sulla sua persona. Ha parlato, per esempio, della necessità di combattere una “cupola politica” che ha amministrato Manfredonia per 40 anni.

“C’è una cupola politica che ha amministrato Manfredonia per 40 anni che devo combattere come si combattono i demoni,” ha detto.

Marasco ha anche menzionato un pellegrinaggio a Monte Sant’Angelo, dove avrebbe chiesto a San Michele in prestito la spada per combattere “il male occulto che aleggia a palazzo San Domenico,” sede del comune di Manfredonia.

La nota dopo le polemiche: “Mi riferivo al caldo”

Marasco ha rilasciato una nota dopo le polemiche:

“In merito alla notizia apparsa sul sito di un noto quotidiano nazionale riguardante un video di una manifestazione politica pubblica in cui, a un certo punto, si sente una battuta da me proferita in cui affermo ‘Siamo abituati ai forni crematori‘, non intendevo assolutamente associarla alla tragedia dell’Olocausto, ma soltanto riferirmi alle alte temperature del nostro territorio. Intendo altresì scusarmi se tale fraintendimento ha urtato la sensibilità di tanti, con le più ampie riserve a mia tutela”.

Chi è Giuseppe Marasco: il partito

Giuseppe Marasco è una figura politica all’interno di Fratelli d’Italia (FdI), il partito di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto. Marasco svolge la sua attività di guardia ambientale ed è noto sui social. È soprannominato “generale” dai suoi sostenitori per il suo modo di fare.

Nelle elezioni comunali di Manfredonia, Marasco si è piazzato al primo posto nella lista di Fratelli d’Italia, ottenendo 208 preferenze.

Il risultato gli ha assicurato un posto nel consiglio comunale e, in caso di vittoria del candidato sindaco Ugo Galli, Marasco riceverà la delega per l’assessorato all’ambiente.