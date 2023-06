Giuseppe Conte parla di Berlusconi durante la manifestazione del M5S: "Degrado dell'etica pubblica", il video

In uno dei momenti più alti della manifestazione del Movimento 5 Stelle in piazza a Roma contro il governo Meloni e sotto lo slogan #BastaVitePrecarie, Giuseppe Conte dal palco di largo Corrado Ricci ha rivolto un durissimo attacco alla memoria di Silvio Berlusconi.

Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio aveva già espresso il suo ricordo del Cav una volta diffusa la notizia della sua morte. Sul palco della manifestazione, tuttavia, Conte si è espresso soprattutto contro coloro che considera “commentatori con master in adulazione”.

Le sue parole: “Noi vogliamo rispettare tutti ma non riteniamo che Berlusconi sia stato un campione di virtù politiche. Non bastano opinionisti e commentatori con master in adulazione per riscrivere la storia. E nessuno ci può impedire di continuare la nostra parabola politica dove a fondamento della stessa non ci può essere chi ha contribuito al degrado dell’etica pubblica“.

Alla manifestzione sono presenti anche la segretaria dem Elly Schlein e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Tanti i cori di protesta sollevati nel corso del corteo, dalla contestazione della guerra a – soprattutto – tanta rabbia nei confronti del precariato.