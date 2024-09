Giuseppe Conte e la critica di Rocco Casalino, l'ex portavoce interviene sulla guerra con Beppe Grillo

Rocco Casalino è intervenuto nello scontro tra Beppe Grillo, co-fondatore del M5S, e Giuseppe Conte, attuale leader del movimento politico. L’ex portavoce dell’ex premier ha parlato con il quotidiano Il Foglio, dicendosi “amareggiato” per la lite in corso.

Rocco Casalino “amareggiato” per lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo

Rocco Casalino ha dichiarato di essere “amareggiato” per gli attriti tra il comico genovese e l’ex presidente del Consiglio. Inoltre ha spiegato di essere dubbioso sulla strategia di Conte, che prevede l’alleanza con la sinistra. Secondo il giornalista, il M5s rischia di appiattirsi.

L’ex capo dell’ufficio stampa del mondo pentastellato ha aggiunto che “è consapevole che ci debba essere questo percorso dell’Assemblea Costituente“.

Fonte foto: ANSA Beppe Grillo, co-fondatore del M5s

E ancora: “È giusto stare nel campo progressista, se di là ci sono Meloni, Salvini e Tajani. Però il Movimento per funzionare deve essere qualcosa di più ampio e meno ideologico. Altrimenti dopo aver perso i voti a destra dopo il 33 per cento nel 2018, per colpa della Lega che era più netta, perderà anche quelli a sinistra, perché gli elettori sceglieranno l’originale”.

M5s, Casalino: “Io ci sarò sempre”

“Io ci sarò sempre”, ha sottolineato Casalino riferendosi al M5S. Infine, a proposito delle intenzioni di voto degli italiani, ha sostenuto che “è una questione di mercato elettorale da aggredire”.

“Ci sono italiani che non votano, bisogna rivolgersi anche a loro, senza illusioni centriste da nuova Dc“, ha concluso.

Piero Ignazi sullo scontro Conte-Grillo: “Entrambi hanno ragione”

Sulla diatriba in corso tra Conte e Grillo, nelle scorse ore, durante la trasmissione Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24), ha detto la sua anche il politologo Piero Ignazi.

“Chi ha ragione tra Conte e Grillo? Entrambi, questo è l’inghippo. Il vero problema è che cosa vuole essere il M5s e che cosa è oggi rispetto alla sua storia passata”, ha dichiarato lo studioso.

“Lo statuto del M5s – ha aggiunto Ignazi – dava a Grillo, in quanto fondatore, tutta una serie di poteri eccezionali, che si pensava che non fossero da esercitare e che erano sostanzialmente un riconoscimento del suo ruolo per aver messo in piedi questa avventura peculiare e di grande successo per un certo periodo. D’altra parte, il M5s è poi andato per un’altra strada inevitabilmente molto differente da quella iniziale prefigurata da Grillo. E non poteva essere diversamente“.