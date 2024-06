Sono passati ormai più di 4 anni dall’inizio della pandemia causata dal coronavirus e c’è chi i primi giorni di convivenza col Covid se li ricorda ancora. Come l’allora premier Giuseppe Conte che a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, mercoledì 5 giugno si è lasciato andare a una confessione: “Pensavo ‘moriremo tutti‘”.

Il racconto di Giuseppe Conte parte proprio dall’inizio.

L’allora premier, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora, ricorda quanto segue:

“Tornai da Bruxelles e subito andai in emergenza alla Protezione civile e capii che nessuno aveva le idee chiare . Non arrivavano informazioni dalla Cina e capii che avremmo affrontato qualcosa su cui neppure gli scienziati avevano contezza , chiarezza. E questo andò avanti purtroppo per settimane. Non circolavano informazioni, mancava la sequenza del virus . Addirittura sulla distanza, quando dovevamo prendere e fissare le misure , c’era un dibattito tra scienziati: negli Stati Uniti due metri, quell’altro un metro e mezzo, un metro… era tutto così”.

Quindi, il passaggio più significativo.

Giuseppe Conte, anche per via della confusione e dell’incertezza che regnavano sovrane, confessa di aver pensato alla morte:

“Quando vedi che inizia esponenzialmente a crescere il numerodeidecessi inizi a pensare: ‘Nonabbiamosoluzioni, i tecnici, gli esperti non ci dicono nulla, rimarremo sopraffatti da questo virus, se continua così moriremo tutti’. Cioè, per un attimo questa cosa l’afferri, ovviamente la pensi dentro di te, nel tuo cervello, la tieni, la butti via e lavori come un matto per risolverla“.