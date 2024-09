Giuseppe Conte attacca Matteo Renzi sul campo largo: "È un affarista, gli italiani non si fidano più di lui"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giuseppe Conte attacca Matteo Renzi. Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato in un’intervista quello di Italia Viva, che ha risposto ricordando il momento delicato per la costruzione del campo largo.

Giuseppe Conte attacca Renzi sul campo largo

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha attaccato quello di Italia Viva Matteo Renzi, che sta provando a riavvicinare il suo partito al centrosinistra e in particolare al PD di Elly Schlein.

“È il popolo italiano che non si fida più di Renzi. Noi mai potremo lavorare con Renzi e costruire un progetto con lui. Avremo modo di parlarne sicuramente con Schlein. Noi con Pd e Avs stiamo lavorando e non si parte da zero” ha dichiarato Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano.

Fonte foto: ANSA La segretaria del PD Elly Schlein

“Un progetto alternativo non puoi farlo con persone che contaminano. Noi siamo in politica per contrastare l’affarismo, non può essere che ti appropri delle istituzioni per fare affari” ha continuato Conte.

La risposta di Matteo Renzi

“Anche oggi Giuseppe Conte si occupa di me. un affarista che sta entrando nella partita del litio. Addirittura il litio? Evidentemente Conte non sta benissimo, questa polemica con Grillo lo sta provando: appena sta meglio, lo invito a un confronto pubblico in streaming, scelga lui se in TV o in Tribunale” la risposta sui social di Matteo Renzi.

“Elly Schlein ha chiesto di costruire una coalizione senza veti che parta dai contenuti: noi siamo pronti a farlo, su stipendi, cultura, infrastrutture, innovazione” ha continuato il leader di Italia Viva.

“Il centrosinistra è a un bivio: se passa la linea PD / Schlein, si costruisce una coalizione e si vincono le elezioni; se passa la linea Fatto Quotidiano / Conte, si mettono i veti e vince la Meloni. Tutto qui” ha poi concluso Renzi.

Schlein insiste su una piattaforma per governare

Elly Schlein si trova con il PD al centro di questo scontro all’interno dell’opposizione. Anche oggi la segretaria dei Democratici ha ribadito la necessità di un’alleanza per competere con quella di centrodestra.

“Lavorare su una proposta di governo che si fonda sulla questione sociale e salariale e chiudere la stagione della destra. Bisogna creare nel Paese, più che nel palazzo questa alternativa. È il tempo di creare una piattaforma condivisa e prepararci a governare” ha dichiarato Schlein.