Giuseppe Conte attacca la Presidente del Consiglio sul Superbonus: "Giorgia Meloni devi studiare!"

Nuovo affondo di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni, dopo alcuni aspri commenti sul Superbonus fatti dalla Presidente del Consiglio durante una conferenza stampa in Albania. “Mi meraviglia che abbiamo una Premier così disinformata“, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle mentre si trovata ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo.

Giuseppe Conte su Giorgia Meloni sul Superbonus

Nel corso dell’ultima puntata di Otto e mezzo, andata in onda giovedì 6 giugno su La7, Giuseppe Conte si è scagliato contro Giorgia Meloni, in relazione ad alcune dichiarazioni fatte qualche ora prima dalla Premier sul Superbonus.

Invitato da Lilli Gruber a esprimere un’opinione su questi commenti, Giuseppe conte ha replicato: “Mi meraviglia che abbiamo un Presidente del Consiglio così disinformato è molto grave“.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle

E spiega: “Quando (Meloni, ndr) parla di 17 miliardi, in realtà si riferisce a 15 miliarti. Lei non parla solo del Superbonus, che è stato tra le misure più controllate introdotte nel recente passato, ma in generale dei bonus edilizi per cui non c’è un danno di un solo euro nelle casse dello Stato”.

Poi la stoccata finale: “Giorgia Meloni devi studiare, non puoi andare in tv a dire queste stupidaggini”. A questo punto Gruber l’ha frenato dicendo che “delle truffe ci sono state”.

Così, il leader del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che “nella circolazione del credito fiscale, ci sono dei cittadini o delle imprese che vorrebbero scontarlo alla fine. Ma non possono farlo perché la truffa è stata scoperta, quindi è un danno per i privati, nessun danno per l’erario”.

Le dichiarazioni di Meloni sul Superbonus

L’attacco di Conte arriva in seguito ad alcune parole pronunciate da Meloni mentre si trovava in Albania per visitare l’hotspot di Shengjin destinato alle procedure di ingresso dei migranti.

“Sapete quali soldi avrei voluto mettere sulla sanità? I 17 miliardi di euro andati nelle truffe del Superbonus, soldi tolti ai malati per darli ai truffatori: sono stati spesi non per risolvere problemi ma gettati dalla finestra”.

Così la premier ha risposto a una domanda sulle critiche delle opposizioni, secondo cui avrebbe dovuto indirizzare alla Sanità i costi del Protocollo con l’Albania sui migranti.

“Se avessi avuto i 17 miliardi di truffe stimate a oggi, volentieri li avrei messi sulla Sanità – ha aggiungo Meloni – Purtroppo sono stati gettati per regalarle, con norme scritte male, a gente che voleva truffare lo Stato“.