Giuseppe Conte annuncia il sostegno del M5S ad Andrea Orlando come presidente della Liguria: felicità Schlein

Fumata bianca per il campo largo in Liguria dopo la dichiarazione di Giuseppe Conte, che ha annunciato il pieno sostegno del M5s alla candidatura di Andrea Orlando come governatore della Regione, in sostituzione del dimissionario Giovanni Toti. La decisione arriva dopo un’intensa negoziazione tra il leader del Movimento ed Elly Schlein del Pd: Conte ha sottolineato la necessità di un governo regionale trasparente e inclusivo, mentre Luca Pirondini, inizialmente candidato del M5S, ha ritirato la sua candidatura in favore di Orlando.

Pd e M5s insieme per la candidatura di Andrea Orlando in Liguria

“Il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente la candidatura di Andrea Orlando per la guida della Regione Liguria” ha dichiarato Giuseppe Conte.

“Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all’etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici” ha aggiunto il leader M5s.

Andrea Orlando, il candidato del campo largo di centrosinistra per la Regione Liguria

La soddisfazione di Elly Schlein per la decisione del M5s

“Sono felice delle dichiarazioni del Movimento 5 stelle” ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del Pd. “È un passo avanti significativo, continuiamo in queste ore insieme il confronto anche con altre forze che vorranno, speriamo, costruire una coalizione che sia competitiva e vincente per la Liguria”.

L’intervento di Conte ha risolto una situazione delicata, con la coalizione locale pronta a sostenere unita e con decisione il nome di Orlando, mentre a livello nazionale si attendeva ancora l’approvazione.

Luca Pirondini ritira la propria candidatura

Conte ha espresso gratitudine al senatore Luca Pirondini, che aveva offerto la sua candidatura nelle settimane precedenti, chiarendo che non era in competizione con Orlando.

“Ringrazio Luca Pirondini per aver accettato in un primo momento la candidatura propostagli dal M5s” ha dichiarato Giuseppe Conte “e averla interpretata responsabilmente come contributo al servizio della coalizione che ricercava il profilo su cui potesse esserci la maggiore condivisione possibile”.

“Il bene della Liguria significa oggi la convergenza sul profilo di maggiore unità” ha osservato Conte. “Non ci tiriamo indietro, ci mettiamo al servizio dei cittadini. Andiamo avanti insieme per vincere questa importante sfida”.

Il senatore Pirondini aveva già fatto un passo indietro, annunciando il suo sostegno a Orlando. “Dopo numerosi confronti sui temi comuni, la candidatura di Andrea Orlando è risultata essere l’opzione più condivisa nella coalizione” aveva dichiarato. “Lo ringrazio: sia io che l’intero M5S lo sosterremo convintamente e lealmente: continueremo a lavorare nella comune direzione, giorno dopo giorno, per offrire ai liguri un governo all’altezza delle sfide che attendono la Regione Liguria”.

Plauso da Azione e Alleanza Verdi Sinistra

Una scelta per il dopo Toti che soddisfa anche Azione e Avs. “Alleanza Verdi Sinistra ha sempre sostenuto con convinzione la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria. Per questo apprezziamo particolarmente la generosa dichiarazione di Luca Pirondini, cui rinnoviamo la nostra stima, in favore di Orlando” hanno dichiarato Carla Nattero, segretaria regionale Sinistra Italiana Liguria e Simona Simonetti, Co-portavoce Europa Verde Liguria.

“Finalmente la coalizione di centro sinistra sta trovando il giusto passo per andare avanti tutti insieme e dare alla nostra regione una nuova prospettiva di governo e di cambiamento.”