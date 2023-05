Giuseppe Conte aggredito da un No vax in piazza a Massa: colpito al volto il leader del M5S

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, è stato aggredito in piazza da un No Vax a Massa. Conte è stato colpito improvvisamente al volto, dopo che l’uomo si era avvicinato con la scusa di stringergli la mano.

Giuseppe Conte a Massa

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, è stato aggredito nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, mentre si trovava in piazza a Massa, in Toscana, nel mezzo di un evento elettorale.

L’ex premier si era fermato per salutare le persone giunte per ascoltarlo, tra le quali era presenta anche una persona avvicinatasi con la scusa di volergli stringere la mano.

Esprimo solidarietà al presidente del M5S Giuseppe Conte. Ogni forma di violenza va condannata senza esitazione. Il dissenso deve essere civile e rispettoso delle persone e dei gruppi politici. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2023

Il tweet con il quale la premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà a Giuseppe Conte per l’aggressione subita a Massa

Improvvisamente però, l’uomo ha colpito Conte al volto, per poi iniziare ad inveirgli contro per le misure di contenimento adottate dal leader del M5S per contrastare l’emergenza Covid.

Le parole di Conte dopo l’aggressione

L’uomo che ha aggredito Conte è stato prontamente allontanato dalle forze dell’ordine, lasciando l’ex premier incolume ma sicuramente provato dalla vicenda.

“Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico“, ha dichiarato subito dopo l’aggressione il presidente del Movimento.

“Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia. Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti” ha poi continuato Conte.

La solidarietà degli esponenti politici

“Il signore che mi ha aggredito, che è un No vax convinto – ha concluso Conte – ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili”.

Solidarietà trasversale è arrivata per Giuseppe Conte, con Matteo Salvini, Pier Carlo Casini ed Elly Schlein tra i primi a condividere parole di incoraggiamento per l’ex premier e di denuncia per il gesto dell’aggressore.

La neo segretaria del PD ha espresso solidarietà da parte sua e del partito, aggiungendo che “usando la violenza non si affermano le proprie ragioni ma solo la propria vigliaccheria”. Sulla stessa linea anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “La violenza non può essere tollerata. Mai”.