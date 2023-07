Giulio De Luca ucciso in Spagna da un'auto pirata: aveva un bimbo di 4 anni, caccia al conducente in fuga

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia in Spagna. Giulio De Luca, 41 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre viaggiava sulla sua bicicletta. L’uomo viveva a Madrid da 10 anni. Dopo l’impatto, il responsabile è fuggito: la polizia ha aperto un’inchiesta.

La dinamica dell’incidente in Spagna

Nella giornata di domenica un uomo italiano di 41 anni, Giulio De Luca, è caduto dalla sua bicicletta sbattendo la testa sull’asfalto ad Arroyomolinos, nella regione di Madrid, in Spagna.

Secondo quanto riporta il sito di informazione locale ‘Frosinone Today’, a causare l’incidente sarebbe stata un’automobile che si sarebbe in seguito data alla fuga.

Cassino, in provincia di Frosinone, città d'origine dell'uomo travolto e ucciso in Spagna

La polizia locale starebbe quindi eseguendo indagini per trovare il colpevole dell’investimento di De Luca, anche se per il momento non si hanno notizie a riguardo.

De Luca, da 10 anni residente in Spagna per lavoro, stava trascorrendo le vacanze nel piccolo paese alle porte della capitale iberica. Al momento dell’incidente non indossava il casco protettivo.

I soccorsi e la morte in ospedale

Sul luogo dell’incidente, all’incrocio tra calle Bélgica e calle Francia, sono accorsi immediatamente i soccorritori, tra cui anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale.

Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito molto gravi: all’arrivo dei soccorritori si trovava infatti già in arresto cardiorespiratorio, stando a quanto riportano i media locali.

De Luca è stato trasportato in elicottero all’ospedale Doce de Octubre di Madrid, quando il suo stato di salute era ormai già compromesso. Si è spento nella serata di domenica 22 luglio. Lascia la moglie e una figlia di 4 anni.

Giulio De Luca era originario di Cassino

Pur vivendo in Spagna per ragioni lavorative da ormai 10 anni, Giulio De Luca era ancora molto conosciuto nella sua città di origine, Cassino, in provincia di Frosinone, nel Lazio.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla notizia della morte dell’uomo, che era figlio di uno stimato professore di matematica del liceo scientifico Pellacchia.