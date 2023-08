Giuliano Sangiorgi chiede scusa per i disagi al concerto dei Negramaro, ma i fan vogliono il rimborso

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Doveva essere una serata di festa per i 20 anni dei Negramaro, ma si è trasformata in quella del caos e delle polemiche all’aeroporto Cesari di Galatina, in provincia di Lecce. E a intervenire e a chiedere scusa ai fan è stato lo stesso frontman della band Giuliano Sangiorgi, che all’indomani della serata dei disagi, ha pubblicato un lungo video sui social.

Le scuse di Sangiorgi

“Grazie a tutti per quelli che sono riusciti a raggiungere il concerto, purtroppo abbiamo saputo dei problemi anzi siamo stati anche coinvolti in prima persona, mia madre e i parenti per i quali avevo preso un pulmino per arrivare non sono riusciti a raggiungerci per tempo” ha spiegato Sangiorgi nel video pubblicato, tra ringraziamenti e scuse della band che aveva anche tardato il concerto di 40 minuti per permettere l’affluenza di più persone possibile.

Ma alla fine il clima di festa è stato smontato, perché i disagi sono stati tanti e il cantante non lo nasconde: “Sono molto felice da un lato per come ci avete dimostrato amore, ma molto dispiaciuto per tutto quello che è successo per la viabilità per cose che in qualche modo non dipendono da noi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi (@giulianosangiorgi_official)

“Ci tenevamo a fare il nostro grande evento nel Salento, ci hanno offerto con grande gioia l’aeroporto di Galatina. Abbiamo lavorato giorno e notte, ma sono successe cose che a mio avviso non dovranno mai più succedere” ha proseguito Sangiorgi cercando di spiegare cosa è successo.

I fan vogliono il rimborso

Ma le parole del cantante non sono state ben digerite dai fan, che sui social hanno alzato la voce e chiesto il rimborso. In un passaggio del video, infatti, Sangiorgi spiega che i Negramaro hanno vissuto un sogno col concerto nella loro terra, ma non è stato lo stesso per i paganti: “Un sogno è degno se condiviso, l’avete vissuto voi da soli sul palco”.

E un altro utente, più duro, attacca la band: “Questo ha solo un nome, truffa, anche se vi piace di più overbooking”. E c’è chi è più diretto: “Basterebbe un: scusate, rimborseremo“.

Disagi e caos al concerto

Ma cos’è successo al concerto dei Negramaro? Oltre 35.000 fan sono accorsi all’aeroporto di Galatina per la serata che doveva festeggiare i 20 anni della band, ma in tanti sono rimasti scontenti.

Questo perché in centinaia sono rimasti bloccati nel traffico e non hanno raggiunto per tempo il concerto. La folla si è ritrovata incolonnata anche all’uscita, con persone bloccate anche fino alle 4 di mattina. Addirittura c’è chi è stato costretto a lasciare l’auto a chilometri di distanza nonostante avesse comprato online il biglietto per il parcheggio che però, una volta giunti sul posto, erano pieni.