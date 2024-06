Giulia Schiff torna a Kiev per la guerra tra Ucraina e Russia: è l'unica italiana nella lista nera di Putin

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giulia Schiff, unica italiana nella lista nera di Vladimir Putin, è tornata a Kiev per combattere come foreign fighter nella guerra tra Ucraina e Russia.

Giulia Schiff in Ucraina: la situazione

In un’intervista concessa al ‘Corriere del Veneto’, Giulia Schiff ha descritto così l’attuale situazione in Ucraina: “La guerra in Ucraina non fa più notizia in Italia perché non è una novità, alla gente non interessa se una cosa non è trendy. Ieri era l’Ucraina, oggi è Gaza. Intanto mancano approvvigionamenti, anche munizioni e droni, e noi soldati pagheremo con il sangue, l’Occidente è troppo lento e si perdono le opportunità di fare la differenza”.

Sul futuro del Paese ucraino ha poi detto: “Occorre pensare alla ricostruzione e allo sminamento del territorio. Con il lavoro umanitario ci siamo già mossi e adesso inizierò nuovi progetti con aziende italiane”.

Fonte foto: ANSA

Giulia Schiff, durante una manifestazione organizzata dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia.

Giulia Schiff e la lista nera di Vladimir Putin

Alla domanda “Lei è l’unica italiana nella lista nera di Putin. Ha mai avuto paura di morire?”, Giulia Schiff ha risposto: “Coscienza del rischio di morire sì, paura no. Da quando mi sono fidanzata con Victor e poi sposata, sicuramente considero la mia vita molto più preziosa e meno spendibile”.

Il marito di Giulia Schiff è a combattere in Israele

Il 14 febbraio del 2023 Giulia Schiff si è sposata con Victor, 30 anni, soldato ucraino-israeliano. I due si sono conosciuti sul fronte russo-ucraino. Appena il tempo di terminare la luna di miele, la coppia è tornata a combattere, ma su due fronti diversi: lei è volata in Ucraina, lui in Israele.

Sul marito, Giulia Schiff ha detto: “Mio marito è ebreo e orgoglioso. Sono millenni che il popolo ebraico viene perseguitato e massacrato, anni addietro aveva servito in Israele come capitano comandante di carro armato. Viveva lì quando è scoppiata la guerra in Ucraina, è partito volontario per difendere la sua terra natale. Per Israele ha fatto lo stesso”.

Sul loro rapporto ha spiegato: “Io e mio marito ci sentiamo di frequente. Anche se, purtroppo, spesso l’argomento sono gli amici e i colleghi che muoiono al fronte. Ci siamo rivisti per l’anniversario, ma in questo momento non abbiamo fissato una prossima data per rivederci”.