Giulia Nati e le polemiche per il video a letto con ossigeno e flebo attaccate alle borse Birkin di Hermès

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’influencer di moda da un milione di follower Giulia Nati è al centro di accese polemiche per un video in cui si è ritratta a letto con mascherina e flebo, collegate però a costose borse di Hermès, suscitando indignazione sui social. La clip, che aveva dichiaratamente un intento ironico, non ha sortito l’effetto sperato, producendo invece una marea di critiche. Il post su Instagram è stato giudicato infatti “inappropriato” e “di cattivo gusto” da parte di numerosi utenti, che le hanno suggerito di visitare un ospedale per comprendere la vera sofferenza. Un video, quello di Giulia Nati, che sembra aver tratto ispirazione da un contenuto simile, a sua volta oggetto di feroci critiche.

Il video di Giulia Nati criticato su Instagram

Giulia Nati ha quindi irritato non poco i suoi follower con l’ultima “trovata”, che non ha sicuramente prodotto simpatia, scatenando invece una raffica di commenti negativi.

Il video in cui si mostra priva di sensi, attaccata a flebo e mascherina per l’ossigeno, ha urtato la sensibilità di molti sui social, considerando che il contenuto non aveva nulla a che fare con problemi di salute reali.

Le borse presenti nel video e le critiche

Il contrasto ritenuto da molti fuori luogo è fra il contesto “ospedaliero” e l’intento reale del video, legato alla presenza di costose borse: i tubi delle flebo sono infatti collegati ai preziosi accessori di Hermès.

Sul comodino si notano, quindi, varie Kelly bag di diverse dimensioni e colori, dalle maxi in nero e panna a quelle più piccole in rosa. Inoltre, sul portaflebo è stata posizionata una preziosa Birkin bag in rosso fuoco.

Si tratta di borse destinate a acquirenti di fascia alta, considerando i prezzi che partono da un minimo di 20mila euro per i modelli più “abbordabili” e possono superare i 40mila euro per quelli più pregiati.

Il video da cui ha preso spunto

Giulia Nati ha difeso il suo video definendolo ironico, ma gli utenti dei social media non sembrano inclini a passarci sopra, in un momento storico in cui l’attenzione sui comportamenti di queste figure sembra essere ai livelli massimi (basti pensare al caso Ferragni-Balocco).

L’idea è stata giudicata “inappropriata” e “di cattivo gusto”, con molti che hanno esortato la fashion influencer a visitare un ospedale per comprendere la reale sofferenza di chi è costretto a letto a causa di malattie.

Nel frattempo, è emersa anche una clip che sembrerebbe aver ispirato l’influencer, in cui un uomo si mostra con flebo al braccio collegate a birre e superalcolici, altro contenuto che ha suscitato, a sua volta, commenti polemici.