Giulia Maffei scomparsa da due giorni a Modugno vicino Bari: appello del sindaco per ritrovare l'insegnante

Da due giorni non si hanno più notizie di Giulia Maffei, insegnante 57enne scomparsa a Modugno, in provincia di Bari. Il sindaco della cittadina ha lanciato un appello sui social.

Chi è Giulia Maffei, la donna scomparsa a Modugno

Giulia Maffei ha 57 anni ed è un’insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola di Modugno.

Alle sue ricerche stanno partecipando anche i volontari della Protezione civile e le unità cinofile.

Giulia Maffei è scomparsa a Modugno, in provincia di Bari.

L’appello del sindaco di Modugno per Giulia Maffei

Nella tarda serata di giovedì 4 gennaio, il sindaco di Modugno Nicola Bonasia ha lanciato un appello su Facebook per contribuire alle ricerche di Giulia Maffei.

Nel post si legge:

“Siamo tutti alla ricerca di Giulia Maffei, allontanatasi da casa ieri (mercoledì 3 gennaio, ndr) intorno alle 12. La nostra concittadina ha 57 anni, alta 1.64, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola. Al momento della scomparsa indossava un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro. Con sé non ha i documenti. La Polizia Locale è al lavoro incessantemente, in supporto ai Carabinieri e alla Protezione Civile che con l’ausilio delle unità cinofile stanno compiendo ogni sforzo per trovare la signora Giulia. Chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista può contattare le forze dell’ordine”.

L’ultimo avvistamento di Giulia Maffei

Stando a quanto riferito da ‘TeleBari’, l’ultimo avvistamento di Giulia Maffei prima che di lei si perdessero le sue tracce sarebbe avvenuto in un supermercato in via Roma a Modugno, nella provincia di Bari.