Giulia Lisioli accusa l'ex Blanco: "Sono finita in ospedale per colpa sua, non riesco a perdonarlo"

Un tradimento è difficile da perdonare e genera un dolore intenso a chi lo subisce. È il caso anche di Giulia Lisioli, 19enne, passata agli onori della cronaca rosa per essere stata fidanzata per tanti anni con Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Il vincitore di Sanremo 2022, insieme a Mahmood, ha infatti tradito la giovane fidanzata e subito dopo il Festival la loro storia d’amore è naufragata.

Il tradimento di Blanco

La storia d’amore tra Giulia e Blanco era iniziata nel dicembre 2020, quando i due erano ancora compagni di scuola. Ma due anni dopo il cantante è stato beccato in discoteca a tradirla con una ragazza che la 19enne non aveva mai visto prima.

Intervistata da DipiùTv, Giulia Lisoli ha raccontato proprio come ha saputo del tradimento del cantante: “Ho scoperto che Riccardo, anche se per tutti è Blanco, aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima”.

Fonte foto: ANSA

“Sono finita in ospedale”

Scoprire di essere traditi, come abbiamo detto, è un dolore molto intenso. Se il fidanzato, poi, è un divo e sex symbol per le giovani fa ancora più male. Ecco che allora nel racconto dell’ex Giulia c’è un altro carico emotivo pesante da tenere in considerazione: “Per il dolore sono finita in ospedale”.

La giovane ha infatti raccontato: “Da quel momento nella mia testa un vuoto totale: ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre”. Ora Giulia sta meglio, ma non ha dimenticato: “Dopo aver avuto attacchi di panico e ansia ora sto prendendo alcuni ansiolitici e confesso di stare meglio. Meno male al mio fianco ho sempre avuto mia mamma e il mio migliore amico”.

Blanco torna da Giulia, cosa ha fatto

Sono passati diversi mesi dal tradimento e se prima era stata Giulia a mandare tanti messaggi a Blanco, è ora l’artista a tornare dalla giovane per cercare il perdono. Giulia però sembra non volerne sapere: “Quando ho visto Riccardo ho avuto un blocco totale. Non sono in grado di perdonarlo, gli ho voluto davvero bene”.

“Ha ammesso di aver sbagliato e di tenere ancora tanto a me. Capisco anche il momento di stress che sta vivendo però ora devo pensare a me stessa” ha dichiarato la 19enne.