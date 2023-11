Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex Filippo Turetta: deve laurearsi giovedì, la rottura descritta dagli amici

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi nel nulla. Dei due ex fidanzati 22enni non si hanno notizie da sabato 11 novembre, quando sono stati visti insieme a Marghera (Venezia). I due si erano lasciati ad agosto ma avevano continuato a frequentarsi. Stando al racconto degli amici, era stata lei a lasciare lui, che aveva vissuto male questa scelta.

Giulia Cecchettin scomparsa con l’ex Filippo Turetta: la loro relazione

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono due ragazzi di 22 anni, studenti di Ingegneria biomedica all’Università di Padova, che sono spariti nel nulla da sabato 11 novembre.

I due erano fidanzati, un amore sbocciato sui banchi dell’università: come racconta il Corriere del Veneto, si erano conosciuti al primo anno di università, ma dopo un lungo tira e molla si erano lasciati lo scorso agosto.

Avevano continuato a frequentarsi, per via di amicizie comuni, talvolta anche da soli. Come l’ultima volta in cui sono stati visti insieme, sabato sera in un centro commerciale di Marghera, a Venezia. Da allora sono scomparsi, i loro cellulari spenti.

La rottura descritta dagli amici

Stando al racconto degli amici, da quando si sono conosciuti tre anni fa Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono stati insieme e si sono lasciati per due volte.

I due sono stati insieme per un anno e poi si sono lasciati una prima volta. Era stata lei a porre fine alla relazione, lui c’era rimasto molto male. Rimasti in buoni rapporti, col tempo si sono riavvicinati e sono tornati insieme all’inizio di quest’anno.

Ad agosto la ragazza ha deciso di nuovo di lasciarlo, questa volta definitivamente. Lui invece avrebbe voluto continuare a stare con lei, e ha vissuto male la scelta di lei.

Giulia Cecchettin deve laurearsi giovedì

Nel mezzo, la vita di Giulia Cecchettin è stata sconvolta lo scorso anno dalla morte della madre. Un evento che l’ha cambiata e fatta maturare, come racconta lo zio: “Da quando è mancata la mamma si è presa una parte della gestione familiare sulle spalle, con grande responsabilità”.

Forse anche per questo la ragazza avrebbe scelto un percorso diverso dopo l’università, si sarebbe dovuta laureare giovedì. Dopo la laurea sembra infatti che volesse iscriversi ad una scuola di grafica con l’obiettivo di trasformare in lavoro la sua passione per il disegno.

Turetta invece sarebbe rimasto all’università di Padova: gli mancavano ancora alcuni esami prima della laurea. E avrebbe proseguito il percorso di studi con la magistrale. Secondo gli amici la fine della relazione avrebbe pesato anche sui suoi studi, tanto che il giovane si sarebbe rivolto allo psicologo dell’università.