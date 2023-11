Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta: retroscena dello zio sulle urla della nipote

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Non si hanno ancora notizie di Giulia Cecchettin, di Vigonovo (nel Veneziano), e Filippo Turetta, scomparsi ormai da due giorni. I giovani, entrambi 22enni, oltre ad essere compagni di corso all’Università di Padova, sono stati fidanzati per un periodo, fino allo scorso agosto. Come raccontato a La Nuova Venezia dal padre della ragazza, “lei lo ha lasciato” e “lui ci era rimasto molto male”. Attualmente sono in corso le ricerche dei carabinieri, che si stanno concentrando non solo nella provincia di Venezia ma anche in tutto il Nordest.

Le ultime ore prima della scomparsa

Giulia e Filippo, entrambi studenti di Ingegneria all’Università di Padova, sono stati visti insieme l’ultima volta nella serata di sabato 11 novembre, intorno alle 20, al McDonald’s della Nave de Vero, un centro commerciale di Marghera, località del comune di Venezia.

La giovane era uscita di casa attorno alle 18 a bordo dell’auto di Turetta, una Fiat Grande Punto nera. Dopo essere stati visti al McDonald’s di Marghera, di Giulia non si hanno più notizie dalle 22.43, orario dell’ultimo messaggio inviato alla sorella.

Fonte foto: ANSA Giulia Cecchettin, scomparsa dopo essere stata vista per l’ultima volta in compagnia dell’ex fidanzato Filippo Turetta

“Io e mia sorella ci siamo scambiate messaggi tutta la sera – ha spiegato Elena Cecchettin al Corriere della Sera –. Era serena come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie”.

Qualcuno avrebbe visto gli ex fidanzati litigare nel parcheggio vicino a casa di lei, poi sarebbero spariti.

“Un vicino che fumava ha sentito le grida di Giulia, che è stata trattenuta in macchina da Filippo, che poi si è dileguato per la strada che porta verso Padova o verso il centro di Vigonovo”, ha spiegato lo zio della giovane nel rivolgere un appello pubblico.

Filippo Turetta “mangiava a malapena ed era molto giù di morale”

“Giulia non è il tipo di persona che sparisce – ha detto la sorella Elena sempre al Corriere – ci informava sempre di ogni suo spostamento”.

La famiglia Cecchettin, dunque, non sembra credere all’ipotesi di un allontanamento volontario da parte della ragazza.

“I genitori di Filippo mi hanno raccontato che, negli ultimi giorni, il ragazzo mangiava a malapena ed era molto giù di morale – ha sottolineato il padre, Gino Cecchettin –. Non credo che avesse digerito la rottura del rapporto con mia figlia; temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa“.

Le ricerche in corso

I carabinieri indagano per ricostruire esattamente gli spostamenti della coppia, anche attraverso le immagini della videosorveglianza: sono stati messi in campo anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari.

Le indagini si stanno concentrando principalmente tra Mestre, Vigonovo e Fossò.

La targa dell’auto di Turetta sarebbe stata registrata da alcuni dispositivi di letture targhe installati in molti Comuni. Il transito della Grande Punto del giovane sarebbe stato verbalizzato al confine con il Veneto.