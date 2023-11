Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta: le ricerche diventano due, i dubbi sull'auto

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il caso della scomparsa di Giulia Cecchettin con l’ex fidanzato continua a infittirsi. Una nuova ipotesi porta a una duplice pista da seguire: l’auto di Filippo Turetta e la giovane potrebbero non essere nello stesso posto. I due scomparsi non sono stati ancora individuati, ma l’ultima zona nella quale la Punto nera è stata segnalata è un’area dolomitica dalla quale l’auto non sembra essere ancora uscita. A Fossò, oltre le macchie di sangue, sono stati ritrovati dei capelli, mentre sugli argini del fiume Muson sono stati prelevati dei brandelli di vestiti femminili. Aumenta la preoccupazione, mentre il padre di Filippo ripete che suo figlio “non le farebbe mai del male” e che potrebbero trovarsi in un campeggio.

Inseguimento dell’auto

Da sabato notte è iniziato un insolito inseguimento della Punto nera appartenente a Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin. Fin da subito è stata diffusa la foto della vettura, una Grande Punto nera e la targa (FA 015 YE) per aiutare i Carabinieri nella ricerca.

Molte segnalazioni però sono risultate false, cioè inventate o errate. L’appello della sorella di Giulia ha ricordato di fare attenzione a quello che viene comunicato ai Carabinieri. Ogni pista errata infatti rischia di peggiorare la situazione e di far perdere tempo e risorse preziose.

Fonte foto: ANSA Ricerche del Soccorso alpino di Sesto Pusteria di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta (16 novembre 2023)

Le ricerche in Alto Adige

L’ultimo avvistamento certo dell’auto di Filippo è stato domenica mattina, quando è stata fotografata da una telecamera stradale piazzata fra Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, in una località chiamata Ospitale.

Il passaggio è avvenuto alle 9:07 e dal quel momento non è stata più vista ridiscendere dall’area dolomitica. Le ricerche sono quindi concentrate tra le mulattiere e gli sterrati altoatesini di San Candido e Sesto Pusteria, dal monte Elmo alla val Fiscalina fino al passo Monte Croce e, più a Nord, lungo il corso della Drava che scorre verso l’Austria.

Non una, ma due ricerche

Mentre le forze dell’ordine battono ogni via percorribile in auto e i cieli dell’Alto Adige con gli elicotteri, una nuova ipotesi ha dato inizio a un diverso filone di ricerca. Lo sdoppiamento delle ricerche prevede un’ipotesi di fondo che in molti hanno pensato, ma nessuno ha il coraggio di dire ad alta voce, neanche i genitori di Giulia. L’auto e Filippo potrebbero trovarsi in un luogo di montagna, in fuga, mentre Giulia Cecchettin potrebbe non essere più in vita.

L’opzione, per quanto non ci siano elementi indiziari in merito, non è stata totalmente esclusa. Mancano ancora i risultati del test del Dna sulle tracce di sangue e i capelli rinvenuti a Fossò. Se dovessero combaciare con il dna di Giulia, la natura del caso cambierebbe. Nel frattempo si apre la pista dei brandelli di vestiti ritrovati vicino al fiume Muson (un reggiseno) e la ricerca doppia dell’auto di Filippo e Giulia.